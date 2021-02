Con gái phó tổng thống Mỹ bán hết bộ sưu tập trong 30 phút

Các sản phẩm của Ella Emhoff được bán với mức giá 160-320 USD.

Mới đây, tờ New York Times đăng tải bài viết liên quan đến bộ sưu tập thời trang đầu tay của con gái phó tổng thống Mỹ làm từ chất liệu dệt kim. Các thiết kế gồm áo len, quần shorts, váy midi, áo khoác và túi xách in hình nhân vật hoạt hình Tweety với mức giá 160- 320 USD .

Theo chia sẻ của Ella Emhoff, sản phẩm được sản xuất với số lượng giới hạn và bày bán trên trang mua sắm trực tuyến Mall - nơi đăng hình ảnh sản phẩm thời trang dành cho các nhà thiết kế trẻ.

Sau 30 phút, loạt thiết kế của con gái phó tổng thống Mỹ nhanh chóng cháy hàng trên website. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể đặt mua sản phẩm của Ella. Bởi mỗi mẫu chỉ sản xuất một lần nhằm tránh sự giống nhau trên các thiết kế làm hoàn toàn thủ công.

Ella Emhoff chụp ảnh bộ sưu tập thời trang. Ảnh: New York Times.

Ella chia sẻ với tờ New York Times rằng cô mong muốn gây quỹ cho mặt hàng dệt kim và sẽ trích 10 USD /sản phẩm quyên góp cho tổ chức hỗ trợ người da màu - For The Gworls hay The Okra Project.

"Nhiều người cần được giúp đỡ. Nếu có thể làm bất cứ điều gì, tôi sẵn sàng", cô nói.

Ngày 19/1, Ella ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý người mẫu IMG Models. Theo đó, cô gái 22 tuổi chính thức gia nhập hàng ngũ người mẫu chuyên nghiệp với Bella Hadid, Lily Aldridge và xuất hiện trong chiến dịch thời trang của nhà mốt Proenza Schouler cho bộ sưu tập Thu - Đông 2021.

Ivan Bart - chủ tịch của IMG Models - nói với tờ The New York Times: "Quy định về việc tuyển chọn người mẫu không còn phụ thuộc nhiều về giới tính, chiều cao hay chuẩn mực của vẻ đẹp. Ella Emhoff đã xuất hiện đúng lúc, nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Cô ấy toát lên tinh thần vui vẻ, hoạt bát phù hợp tiêu chí của chúng tôi".

Khi con gái của phó tổng thống Mỹ khoác lên người thiết kế đến từ Miu Miu cũng là lúc Ivan biết rằng cô gái này chính là hình tượng người mẫu thời trang của thế hệ mới cùng sự gắn kết, gần gũi với cuộc sống.