Con gái Paul Walker kế thừa 25 triệu USD từ cha

Ở tuổi 23, Meadow Rain Walker - con gái của ngôi sao quá cố Paul Walker - đã sở hữu khối tài sản 25 triệu USD và là người mẫu nổi tiếng.

Khi Paul Walker qua đời trong vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng ở ngoại ô Hollywood năm 2013, Meadow Rain Walker, con gái anh lúc ấy chỉ 15 tuổi.

Suốt 7 năm từ khi sao phim Fast & Furious qua đời, Meadow Rain Walker đã bắt đầu phát triển sự nghiệp người mẫu. Năm nay, cô có cơ hội xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo BST thu đông của Proenza Schouler, ra mắt tại Tuần lễ thời trang New York.

Cô sánh bước cạnh Ella Emhoff - con gái của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. SCMP cho rằng Meadow Rain Walker là hậu duệ của tài tử nổi tiếng, sinh ra để kế thừa sự nghiệp ngôi sao từ chính cha ruột.

Meadow Rain Walker ấn tượng trong BST mới.

25 triệu USD

Thừa kếkhi chưa đầy 18 tuổi

Tai nạn của Paul Walker hoàn toàn không thể đoán trước. Song, do đặc thù công việc nguy hiểm, nam ca sĩ qua đời ở tuổi 40 đã sớm có di chúc, để lại toàn bộ khối tài sản 25 triệu USD cho con gái duy nhất.

Sau khi công bố di chúc tại tòa án, người nhà của sao phim The Skulls, bao gồm mẹ và hai người anh Cody và Caleb Walker, hoàn toàn ngạc nhiên trước quyết định này.

Thừa hưởng khối tài sản 25 triệu USD khi chưa đủ 18 tuổi đã gây ra không ít mệt mỏi cho Meadow Rain Walker. Ngay sau khi công bố di chúc, bà Cheryl Ann, mẹ của nam diễn viên, đã đâm đơn kiện và đòi quyền giám hộ Meadow. Thời điểm ấy, truyền thông xôn xao khi Ann ra toà cùng mẹ con Meadow. Cuộc chiến pháp lý hoàn toàn gây mất mặt khi họ là những người thân trong gia đình.

Meadow thường đăng ảnh tưởng nhớ người cha quá cố Paul Walker.

Bà Cheryl Ann khi đó không hài lòng việc Rebecca Soteros - mẹ ruột Meadow - nuôi dưỡng cháu nội vì cho rằng con dâu là dân nghiện rượu, không phù hợp để nuôi dạy con cái. Cuối cùng, vụ kiện bị bác bỏ, Meadow Rain Walker vẫn sống với mẹ cho đến khi cô đủ 18 tuổi.

Theo SCMP, không giống với những người con của các ngôi sao, lớp trẻ chỉ vung tiền cho những món đồ đắt đỏ và tiệc tùng phù phiếm, Meadow có nhiều kế hoạch cho khoản thừa kế 25 triệu USD .

Năm 2015, cô gái sinh năm 1998 thành lập Quỹ Paul Walker, tổ chức từ thiện chuyên cung cấp học bổng cho sinh viên nghiên cứu sinh vật biển. Trước đó, cha cô là người đam mê sinh vật học, chuyên kêu gọi quyên góp và nhiệt tình trong công tác nghiên cứu và bảo tồn đại dương.

Quỹ này được Meadow Rain Walker lập ra với ý định kế thừa và bảo tồn di sản mà cha cô theo đuổi.

Hậu duệ ngôi sao nổi tiếng

Khi Paul Walker nổi tiếng trong The Fast and the Furious (2001) - phần phim đầu tiên của loạt phim đua xe đường phố bất hợp pháp ở New York, Mỹ - Meadow chỉ là đứa trẻ 3 tuổi.

Tuy nhiên, cô đã sớm được các đồng nghiệp, diễn viên trong đoàn làm phim yêu quý và duy trì mối quan hệ thân thiết đến ngày nay, đặc biệt là Vin Diesel.

Do là đồng nghiệp và bạn thân, tài tử Vin Diesel xem con gái của Paul Walker như con ruột. Sau khi ngôi sao qua đời, anh thường tương tác với Meadow, từ mạng xã hội đến hỗ trợ ngoài đời thực.

Trong dịp sinh nhật lần thứ 21 của Meadow Rain Walker, tài tử Fast and Furious có bài đăng cảm động. "Bác tự hào vì con đã làm được như ngày hôm nay. Chúc mừng con bước sang tuổi 21. Bác Vin thương con lắm", nam ca sĩ viết trên trang cá nhân, đi kèm bức ảnh của Meadow.

Con gái Paul Walker có nhiều tiềm năng trở thành người mẫu thành công như vóc dáng mảnh mai, gương mặt góc cạnh.

Trong khi đó, Meadow cũng được lòng Jordana Brewster - người tình của Paul Walker trong loạt phim Fast and Furious. Cô gái trẻ cũng thường xuyên bày tỏ tình thương, chứng minh mối quan hệ thân thiết với nữ diễn viên.

Bước sang tuổi 23, con gái Paul Walker đã có cơ hội xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của Proenza Schouler. Đây được xem là cơ hội hiếm có và là niềm khao khát của nhiều người mẫu trẻ.

Meadow Rain Walker thừa hưởng nét đẹp của cha, kèm theo đó là thân hình mảnh mai, chiều cao người mẫu. Nói như SCMP, cô là hậu duệ của tài tử nổi tiếng, sinh ra được định sẵn để kế thừa sự nghiệp ngôi sao của Paul Walker.

Hiện tại, Meadow Rain Walker có mối quan hệ thân thiết với Kaia Gerber - con gái của siêu mẫu thập niên 1990 Cindy Crawford. Hai người thường xuyên đi chơi cùng, gọi nhau là "tình yêu của đời mình".

Với việc chơi thân cùng nhân vật nổi tiếng như Kaia Gerber, truyền thông dự đoán con gái Paul Walker sớm trở thành IT Girls thế hệ mới nhiều tiềm năng.