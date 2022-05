Con gái nổi tiếng của Johnny Depp

Con gái ngôi sao ''Cướp biển vùng Caribbean'' làm người mẫu cho Chanel và đóng vai chính trong nhiều bộ phim như ''The King'', ''Voyagers'', ''Wolf and The Governesses''.

Phiên tòa xét xử giữa hai ngôi sao hạng A của Hollywood Johnny Depp và Amber Heard kéo dài sáu tuần. Theo Stylecaster, chính Johnny Depp trước đây nói rằng: "Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình là phải đứng lên, không chỉ cho bản thân mà còn vì các con". Đáng buồn thay, cả Lily-Rose Depp và Jack Depp đều bị những bình luận ghét bỏ vì quyết định giữ im lặng trong suốt thời gian vụ kiện tụng diễn ra. Trong khi Jack Depp thích giữ kín cuộc sống, chị gái Lily-Rose Depp lại khác. Nữ diễn viên 23 tuổi, một biểu tượng phong cách và ngôi sao thời trang đang lên, đã tạo dựng được tên tuổi trong làng giải trí. Lily-Rose Depp là con gái của Johnny Depp và Vanessa Paradis. Ảnh: Feminity. Tuổi thơ chiến đấu với bệnh tật Năm 2007, Lily-Rose Depp đã bị chẩn đoán bệnh suy thận. Cô bé 7 tuổi sau đó phải nhập viện trong 9 ngày do ngộ độc thực phẩm. Sau khi "thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời con gái" qua đi, như Johnny Depp nói trong cuộc phỏng vấn trên The Graham Norton Show, anh ấy đã quyên góp 2 triệu USD cho Bệnh viện Great Ormond Street vào năm sau. "Họ nói với chúng tôi rằng thận của con bé đã ngừng hoạt động nhưng may mắn đã mỉm cười, con gái tôi vượt qua được. Trong chín ngày, chúng tôi ngồi bên giường của con và không chịu di chuyển cho đến khi con bé vượt qua", Johnny kể vào năm 2015 khi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn. Lily-Rose Depp cũng phải chịu đựng chứng biếng ăn khi còn nhỏ. Cô ấy nói về cuộc chiến với chứng rối loạn ăn uống lần đầu vào năm 2016. Trong một cuộc phỏng vấn, con gái Johnny Depp thừa nhận cô bị quấy rầy bởi những bình luận chỉ trích về ngoại hình trên mạng xã hội. "Điều đó khiến tôi buồn vì tôi còn trẻ. Những ai từng đối mặt với căn bệnh này đều biết rằng nó khó khăn thế nào. Tôi đã cố gắng tăng cân trong một thời gian dài và tôi tự hào về sự tiến bộ của mình", cô nói với Elle Pháp. Lily-Rose Depp bị chứng biếng ăn. Ảnh: Lily-Rose Depp, GellertDepp. Đại sứ toàn cầu trẻ nhất của Chanel Năm 16 tuổi, Lily-Rose Depp được chọn tham gia chiến dịch quảng cáo đầu tiên của Chanel, ra mắt bộ sưu tập kính mắt ngọc trai của thương hiệu. Năm 2016, cô được chọn làm gương mặt đại diện cho Chanel No 5 L'Eau, loại nước hoa dành cho thế hệ trẻ mới nhất của thương hiệu cao cấp. Kể từ đó, cô thường xuyên xuất hiện tại các buổi trình diễn thời trang của Chanel và khoe hàng hiệu trên thảm đỏ. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của cô khiến người cha Johnny Depp có chút lo ngại. "Những gì đang xảy ra với Lily-Rose là khá sớm. Con bé đã bị Karl Lagerfeld chộp được. Khi tôi nhìn thấy con bé trang điểm, tôi thực sự lo lắng vì con gái có vẻ ngoài thu hút", nam diễn viên thú nhận trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh. Lily-Rose Depp trở thành gương mặt đại diện cho Chanel khi mới 16 tuổi. Ảnh: Lily-Rose Depp. Bỏ học để theo đuổi nghệ thuật Lily-Rose Depp bỏ trường dự bị độc quyền ở Los Angeles (Mỹ) năm 2016 để dấn thân vào showbiz. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên trẻ thừa nhận không thể theo đuổi sự nghiệp diễn xuất mà vẫn đồng thời tham gia các lớp học và làm bài tập về nhà. Trả lời việc bố mẹ có phàn nàn con gái bỏ học theo đuổi đam mê, cô cho biết: "Bố mẹ tôi đều rời trường khi mới 15 tuổi, vì vậy họ thực sự không thể nói bất cứ điều gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ đại học là mục tiêu của mình. Tôi luôn chỉ muốn làm việc và độc lập. Tôi không có bất kỳ động lực nào để tiếp tục vừa học vừa làm. Tôi đọc rất nhiều sách và tự nghiên cứu những thứ mà tôi quan tâm", Lily-Rose nói với Vogue. Lily-Rose Depp nghỉ học sớm để theo đuổi tham vọng diễn xuất và người mẫu. Ảnh: Pop Sugar, Vogue, Lily-Rose Depp. Gây xôn xao về giới tính Trở lại năm 2015, Lily-Rose Depp gây xôn xao khi tuyên bố mình là người thích tình dục và thuộc cộng đồng LGBTQ+. Johnny Depp và con gái Lily-Rose Depp. Ảnh: Platoon19792. Cô giải thích sau phát ngôn trên: "Tôi làm điều đó chỉ để nói rằng bạn không cần phải dán nhãn giới tính cho bản thân. Tuy nhiên, tuyên bố của tôi khiến mọi người hiểu nhầm tôi là người đồng tính. Tất nhiên là không có gì sai với điều đó! Giới tính không quan trọng, đó là việc riêng của mỗi người và tôi sẽ hẹn hò với bất kỳ ai mà tôi muốn". Theo People, chiến dịch LGBTQ + của iO Tillett Wright nhằm tôn vinh 10.000 người Mỹ tự tin xác định giới tính thật và Lily-Rose là người thứ 9.958 tham gia dự án. Chiến dịch này cũng có sự góp mặt của người mẫu đồng nghiệp Cara Delevingne và Amber Heard. Johnny Depp không có gì ngoài lời khen ngợi dành cho con gái. Người cha đầy tự hào nói với truyền thông Anh: "Con bé có hàng nghìn lượt người theo dõi trên mạng xã hội và tất cả đều hoàn toàn ngạc nhiên, trừ tôi. Tôi đã biết vì con gái nói với tôi mọi thứ. Con bé không ngại nói bất cứ điều gì với tôi. Mối quan hệ của chúng tôi khăng khít và tôi tự hào về điều đó". Từng hẹn hò với Timothée Chalamet Lily-Rose Depp và nam diễn viên Timothée Chalamet gây xôn xao vào năm 2019, khi những bức ảnh họ hẹn hò trên chiếc du thuyền ở Italy được lan truyền. Sau đó, họ xác nhận mối tình lãng mạn ngoài đời thực. "Tôi đã ở trên chiếc thuyền này cả ngày với người tôi thực sự yêu và nhắm mắt lại, tôi cảm thấy điều đó thật tuyệt vời. Khi tin tức nổ ra, mọi người cho rằng đây là chiêu trò PR cho bộ phim của chúng tôi", Timothée Chalamet nói với GQ sau đó. Cả hai được cho là đã chia tay sau hơn một năm hẹn hò, một số hình ảnh khi họ đi mua sắm ở New York (Mỹ) vào năm 2021 xuất hiện khiến người hâm mộ tò mò về chuyện tình của đôi trẻ. Bộ đôi làng thời trang gặp nhau lần đầu tiên khi quay phim The King. Ảnh: Vanity Fair. 