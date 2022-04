'Con gái Người Nhện' sau 13 năm

Sau thành công của Brothers, Madison lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn nổi tiếng. Sao nhí có cơ hội thử sức ở nhiều tác phẩm nổi tiếng, có thể kể đến như Don't Be Afraid of the Dark, Wizards of Waverly Place, Parental Guidance, Once Upon A Time... Đến nay, nữ diễn viên đã có 13 năm trong lĩnh vực diễn xuất. Ở tuổi 23, Madison ngày càng thay đổi về ngoại hình. Cô được khán giả nhận xét xinh đẹp, gợi cảm và trưởng thành.