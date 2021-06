Con gái Michael Jackson mắc chứng hoang tưởng

Paris Jackson cho biết cô gặp chứng hoang tưởng, sợ nghe tiếng máy ảnh vì bị săn đón quá mức từ khi còn nhỏ.

Ngày 15/6, theo Fox News, trong chương trình Red Table Talk, Paris Jackson nói về việc sống dưới áp lực là con gái của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.

Trong buổi trò chuyện, diễn viên 23 tuổi cho biết cô luôn sống trong lo lắng, tâm lý căng thẳng, thậm chí mắc hoang tưởng. Đây là hậu quả của việc đứng trước vô số máy ảnh, ánh đèn flash từ paparazzi từ khi còn bé.

"Tôi thường gặp ảo giác về thính giác và mắc chứng hoang tưởng. Mỗi khi nghe tiếng sột soạt, đôi khi chỉ từ những vật thông thường như túi rác, tôi cũng tưởng đó là tiếng máy ảnh và lập tức hoảng sợ.

Paris Jackson mắc chứng hoang tưởng vì tiếp xúc với paparazzi từ khi còn quá nhỏ.

Chương trình Red Table Talk do Willow Smith - con gái tài tử Will Smith - chủ trì. Willow nói cô hiểu cảm giác của Paris, khi cả hai đều được săn đón vì là con gái của ngôi sao nổi tiếng. Họ luôn bị chú ý quá mức về hình ảnh, chuyện hẹn hò, giới tính...

Ngoài việc chia sẻ chứng hoang tưởng, Paris Jackson nói về vấn đề giới tính. Trước đây, cô thừa nhận là người song tính luyến ái. Ngôi sao 23 tuổi được anh trai Prince bảo vệ sau khi cô bị một số người thân công kích.

"Anh trai luôn ủng hộ tôi. Hiếm có ai được như Prince", sao phim Habit nói.

Paris Jackson sinh năm 1998 và là con gái duy nhất của Michael Jackson. Hiện, cô hoạt động mạnh trong lĩnh vực phim ảnh. Nữ diễn viên nhận lời tham gia American Horror Story: Double Feature hồi tháng 4, từng xuất hiện trong series Star, phim hài Gringo...

Ngoài ra, Paris Jackson cũng phát triển sự nghiệp âm nhạc. Cô vừa phát hành MV Low Key In Love, trước đó là đĩa đơn Let Down và album Wilted.