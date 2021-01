Con gái Marian Rivera nhảy nhạc BlackPink đón năm mới

Trong tiệc tối 31/12/2020, bé Zia - con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines Marian Rivera - khiến người nhà thích thú khi nhảy theo giai điệu ca khúc "How You Like That".





Tối 31/12, trên trang cá nhân, tài tử Philippines Dingdong Dantes đã đăng tải video con gái Zia nhảy múa mừng năm mới. Trong video, cô bé nhảy theo giai điệu ca khúc How You Like That của BlackPink.

Người thân trong gia đình khá thích thú với màn biểu diễn của bé Zia. Cô bé mặc váy vàng giống mẹ, búi tóc hai bên, toát lên vẻ tinh nghịch, đáng yêu.

Không chỉ nhảy múa, Zia còn hát theo ca khúc Roar của Katy Perry. Trong lúc con gái thể hiện giọng hát, Marian Rivera đưa cho cô bé chiếc thìa nhỏ và nói: "Cầm lấy micro đi con".

Mới hơn 5 tuổi nhưng Zia đã nhớ hết ca từ và hát theo các ca khúc tiếng Anh gồm Roar (Katy Perry), Let It Be (The Beatles), Can't Help Falling In Love (Elvis Presley) khá rành mạch. Theo Elle, ngoài tiếng bản địa Philippines, Zia còn biết nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha (Marian Rivera là con lai Tây Ban Nha).

Bé Zia nhảy múa và hát tiếng Anh thành thạo các ca khúc tiếng Anh.

Zia tên thật là Maria Letizia Gracia-Dantes, sinh ngày 23/11/2015. Bé thừa hưởng nhan sắc của mẹ với khuôn mặt nhỏ nhắn và ngũ quan sắc nét. Khán giả nước này nhận định cô bé 5 tuổi sẽ là mỹ nhân hàng đầu trong tương lai.

Nhờ danh tiếng của bố mẹ, Zia nhận được sự săn đón của truyền thông ngay từ khi mới chào đời và trở thành một trong những người mẫu quảng cáo "đắt show" nhất tại Philippines. Vào năm 2016, Marian Rivera tiết lộ thù lao quay quảng cáo của con gái rất cao, thậm chí hơn cả cô.

Zia thường được nhiều người khen ngợi là cô bé hoạt bát, năng động và nhiều năng lượng tích cực. Khi quay quảng cáo cùng bố mẹ, cô bé vui đùa suốt buổi, không hề quấy khóc. Rivera thậm chí còn khẳng định chính cô là người mệt và muốn nghỉ ngơi trước thay vì bé Zia.

Marian Rivera và chồng dành nhiều thời gian chăm sóc các con. Gia đình "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" thường du lịch nước ngoài để các con trải nghiệm văn hóa đa quốc gia từ khi còn nhỏ. Trên trang cá nhân, cặp vợ chồng quyền lực của showbiz Philippines chia sẻ nhiều video ghi lại cảnh các con tập võ, học cưỡi ngựa, làm bánh, vẽ tranh... khiến người hâm mộ thích thú.