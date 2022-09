Con gái là Hoa khôi Quả cầu Vàng của Jamie Foxx

Corinne Foxx - con gái tài tử Jamie Foxx - được Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood trao giải Hoa khôi Quả cầu Vàng năm 2016.

Theo South China Morning Post, Jamie Foxx đã xây dựng thành công thương hiệu cá nhân trong showbiz với tư cách ca sĩ, diễn viên giành được nhiều giải thưởng. Hiện nay, con gái anh, Corinne Foxx, đang trên hành trình nối nghiệp cha khi tấn công vào nhiều lĩnh vực của ngành giải trí.

Corinne sinh năm 1994 ở Los Angeles, Mỹ, là con gái cưng của sao phim Day Shift và bạn gái cũ Connie Kline. Ái nữ tham gia nghệ thuật từ sớm và gần đây đã khẳng định vị trí riêng của mình.

Hoa khôi Quả cầu Vàng 2016

Jamie Foxx thích giới thiệu gia đình với công chúng khi thường xuyên dẫn con đi sự kiện thảm đỏ. Corinne và em gái cùng cha khác mẹ là Annalize Bishop (13 tuổi) đã quen với ánh đèn sân khấu từ bé. Do đó, cả 2 trở nên dạn dĩ trước ống kính.

Năm 2016, ở tuổi 22 tuổi, Corinne nắm tay cha đến Quả cầu Vàng và bất ngờ được Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood trao giải hoa khôi của sự kiện.

"Tôi cảm giác lâng lâng như đang trên mây vậy. Đêm nay dành cho Corinne, con bé thật tuyệt vời. Tôi tự hào về Corinne và luôn ủng hộ những gì con gái đã, đang và sẽ làm", Jamie bày tỏ sự hãnh diện về con gái.

Entertainment Tonight cho biết Hoa khôi Quả cầu Vàng là danh hiệu thường niên trao cho những người con xinh xắn, giỏi giang của các sao Hollywood. Simone Garcia Johnson - con gái The Rock, bộ ba công chúa Sistine, Sophia và Scarlet của Sylvester Stallone, cũng từng nhận danh hiệu này.

Corinne Foxx được khen xinh như hoa hậu. Cô là niềm tự hào của người cha diễn viên. Ảnh: @corinnefoxx.

Jamie đã tháp tùng con gái đến thảm đỏ BET Awards 2018, SAG Awards 2020 và năm ngoái là buổi công chiếu bom tấn Spider-Man: No Way Home. Nhiều năm trôi qua, Corinne đã thăng hạng nhan sắc và phong cách ăn mặc. Cô được khen ngày càng nữ tính, mặn mà.

Mặc dù yêu thích hào quang showbiz, ái nữ vẫn đảm bảo việc học tập không bị gián đoạn. Corinne có nhiều năm theo đuổi bằng cử nhân Quan hệ công chúng và từng là sinh viên xuất sắc của Đại học Nam California.

Theo South China Morning Post, Corinne đăng ký học diễn xuất ở Howard Fine Acting Studio (Los Angeles) và Học viện nghệ thuật sân khấu Mỹ. Song song đó, dưới sự hỗ trợ đắc lực từ cha, Corinne có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm để dấn thân vào nghệ thuật thứ bảy.

Ngôi sao đa năng của showbiz

Mới 13 tuổi, Corinne đã được gia đình cho phép đóng MV của nghệ sĩ. Ít khán giả biết Corinne chính là một trong những vũ công điệu nghệ từng xuất hiện trong MV Happy của Pharrell Williams năm 2013.

Chương trình âm nhạc đoán tên bài hát Beat Shazam của Jamie có con gái anh góp mặt. Corinne đảm nhận vai trò DJ, hỗ trợ Corinne (với tư cách người dẫn chương trình) tìm ra người chiến thắng.

Năm ngoái, Corinne và cha đẻ hợp tác sản xuất loạt chương trình hài kịch Dad Stop Embarrassing Me! phát sóng trên Netflix.

Ở mảng phim ảnh, Corinne đã đóng các tác phẩm 47 Meters Down: Uncaged, Safety và Dollface. Cơ hội làm việc chung với dàn diễn viên tài năng Kat Dennings, Shay Mitchell và Brenda Song là trải nghiệm khiến cô không thể nào quên.

Giới chuyên môn đánh giá khả năng nhập vai của Corinne ở mức ổn, song chưa có vai diễn đột phá.

Corinne Foxx (áo trắng, thứ 2 từ phải sang) trong chiến dịch quảng cáo của Dolce & Gabbana. Ảnh: Dolce & Gabbana.

Sự nghiệp của con gái Jamie còn mở rộng sang lĩnh vực thời trang. Với chiều cao 1,7 m, tỷ lệ người chuẩn, gương mặt đẹp sắc sảo, ghi điểm bằng nụ cười tươi, Corinne đã lọt vào mắt xanh của các ông lớn ngành thời trang.

Cô ký hợp đồng làm người mẫu chuyên nghiệp với công ty LA Models năm 19 tuổi. Kenneth Cole và Wet N Wild là 2 trong nhiều thương hiệu từng mời Corinne tham gia chiến dịch quảng cáo.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Corinne là trình diễn trong show Dolce & Gabbana và đóng chính các chiến dịch của thương hiệu cao cấp. Sức hút và hình ảnh của nữ diễn viên khiến Kanye West chú ý. Nam rapper đã mời Corinne hợp tác làm ăn với thương hiệu giày Yeezy của anh.

Năm 2017, Corinne được mời chụp ảnh bìa ấn phẩm tháng 8 của Vogue Nhật Bản - một trong những tạp chí lớn nhất khu vực.

Thúc đẩy quyền phụ nữ

Theo South China Morning Post, Corinne Foxx hướng đến hình ảnh phụ nữ toàn diện, tri thức chứ không đơn thuần chỉ là nghệ sĩ nổi tiếng nhờ tiềm lực gia đình.

Năm 2017, cô mở trang web về phong cách sống Foxxtales với mục đích chia sẻ trải nghiệm du lịch cùng những người chung sở thích. Foxxtales dần trở thành nền tảng được các doanh nhân nữ mê xê dịch yêu thích, đồng thời là nơi để chị em bày tỏ quan điểm sống, cách chăm sóc gia đình, sức khỏe.

Corinne Foxx hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ảnh: @corinnefoxx.

Giải thưởng #girlhero của Girl Up nhằm tôn vinh những phụ nữ đi đầu trong việc thể hiện tiếng nói, thúc đẩy vấn đề sức khỏe, giáo dục và khả năng lãnh đạo của trẻ em gái ở các nước đang phát triển.

Năm 2018, Corinne nằm trong ban chủ trì giải thưởng cùng Kristen Bell, Scarlett Johansson, Katy Perry và Renée Zellweger. Họ đã vinh danh Olivia Munn, Yara Shahidi và Chrissy Metz.

Cũng trong năm này, Diễn đàn Kinh tế phụ nữ đã trao giải Lãnh đạo trẻ cho con gái Jamie khi đã góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.

Bên cạnh Girl Up, Corinne gia nhập 2 tổ chức hoạt động vì quyền phụ nữ WrapWomen và The Female Quotient, đảm nhận vai trò đại sứ của Endometriosis Foundation of America (thúc đẩy nghiên cứu bệnh lạc nội mạc tử cung).