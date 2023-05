Con gái Johnny Depp công khai yêu đồng giới

Trên Instagram Story, Lily-Rose Depp đăng ảnh khóa môi đắm đuối 070 Shake ở nơi công cộng. Cô chú thích: "4 tháng ở bên người tôi say mê".

Đáp lại tình cảm của bạn gái, rapper sinh năm 1997 đăng ảnh cận mặt cả hai và chú thích bằng những lời lẽ yêu thương. Thông tin này đang khiến mạng xã hội xôn xao.

Theo Page Six, con gái Johnny Depp và 070 Shake vướng tin đồn hẹn hò giữa tháng 1. Không chỉ cùng tham dự Paris Fashion Week, hai sao nữ còn đăng một số bức ảnh chụp chung với nhau.

070 Shake tên thật là Danielle Balbuena, sinh năm 1997 tại New Jersey. Cô là rapper kiêm nhạc sĩ, bắt đầu sự nghiệp vào năm 2018. Ngoài con đường solo, cô còn là thành viên của nhóm nhạc 070. 070 Shake công khai là người thuộc cộng đồng LGBTQ+ từ lâu và từng hẹn hò chân dài Sophia Diana Lodato, ca sĩ Kehlani.

Trước khi công khai yêu đồng giới, Lily-Rose có mối tình ngắn ngủi với rapper Yassine Stein, nam diễn viên Austin Butler. Mối tình nổi tiếng nhất của cô và với tài tử Timothée Chalamet.

Trong cuộc phỏng vấn với Drew Barrymore, người mẫu tiết lộ lý do hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm trên báo chí. Cô nói: "Giá trị của quyền riêng tư là thứ đã thấm nhuần tư tưởng tôi ngay từ nhỏ. Lớn lên trong gia đình có cha mẹ là người nổi tiếng, tôi càng hiểu được tầm quan trọng của sự riêng tư. Tôi chỉ muốn giữ mọi thứ cho riêng mình".

Lily-Rose Depp sinh năm 1999. Cô là con gái của tài tử Johnny Depp và ca sĩ kiêm người mẫu Vanessa Paradis. Từ khi lọt lòng, cô đã được truyền thông chú ý vì sở hữu vẻ đẹp nổi bật. Sau khi cha mẹ chia tay, Lily vẫn giữ mối quan hệ tốt với hai người. Cô còn có một em trai, John Christopher Depp III.

Nối gót người mẹ nổi tiếng, Lily bắt đầu theo đuổi con đường người mẫu khá sớm. Cô là một trong những "nàng thơ" của nhà thiết kế huyền thoại Karl Lagerfeld. Song song đó, cô lấn sân làm diễn viên. Bộ phim gần nhất Lily-Rose tham gia là The Idol.

