Con gái Johnny Depp công khai bạn trai mới

Nữ diễn viên hẹn hò rapper người Pháp. Cả hai vừa có chuyến đi chơi đêm ở West Hollywood (Mỹ).

Ngày 3/6 (giờ địa phương), các paparazzi chụp lại khoảnh khắc diễn viên Lily-Rose Depp tình tứ bên bạn trai mới - rapper Yassine Stein. Cả hai ăn tối ở khách sạn The Sunset Tower, West Hollywood (Mỹ). Sau đó, họ rời khỏi khách sạn và đi dạo ngoài đường phố.

Con gái của Depp không ngại trao nụ hôn ngọt ngào cho bạn trai mới ở chốn công cộng. Đây là lần đầu tiên diễn viên sinh năm 1999 xuất hiện từ sau khi cha cô theo đuổi vụ kiện phỉ báng với Amber Heard trong hơn một tháng qua.

Nguồn tin của Daily Mail tiết lộ bạn trai mới của Lily-Rose là rapper Yassine Stein (22 tuổi). Rapper đến từ Pháp. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ tháng 9/2021.

Trước đó, con gái của Depp có khoảng thời gian ngắn hẹn hò nam diễn viên Austin Butler.

Con gái của Depp công khai bạn trai mới. Ảnh: Mega.

Cuộc tình gần nhất của Lily-Rose Depp là với tài tử trẻ Timothée Chalamet - bạn diễn của cô trong phim The King (2019). Sao phim Call Me by Your Name xác nhận chia tay bạn gái hồi tháng 4/2020, sau khi nam diễn viên nói với Vogue rằng anh hiện độc thân.

Timothée Chalamet sau đó thừa nhận anh xấu hổ khi bị paparazzi chụp lại cảnh hôn bạn gái trên du thuyền ở Capri, Italy hồi tháng 9/2019.

Lily-Rose Depp sinh năm 1999, là con gái của Johnny Depp và người mẫu Vanessa Paradis. Sau khi cha mẹ ly hôn, Lily sống với mẹ ở Pháp. Cô hiện là người mẫu, diễn viên được săn đón. Tài năng của cô được chứng minh qua nhiều tác phẩm như The Dancer, My Last Luppaby, The King, Voyagers...

Những năm gần đây, Johnny Depp và hai con ít gặp nhau do tài tử theo đuổi vụ kiện với vợ cũ còn Lily-Rose tập trung cho sự nghiệp riêng. Con trai Jack Depp ở bên mẹ tại Pháp và sống khép kín.

"Cha là người đàn ông ngọt ngào, tràn đầy tình yêu thương nhất mà tôi biết. Ông luôn thương yêu, bảo vệ các con của mình. Những ai quen biết gia đình tôi cũng đều có chung nhận định như vậy", con gái của Depp chia sẻ trên trang cá nhân.