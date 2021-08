Con gái Johnny Depp có bạn trai mới

Lily-Rose Depp công khai hôn nam diễn viên Austin Butler giữa đường phố London. Cô có người yêu mới sau hơn một năm chia tay Timothée Chalamet.

Ngày 9/8, theo Page Six, Lily-Rose Depp - con gái của tài tử nổi tiếng Johnny Depp - tìm được tình yêu mới sau hơn một năm chia tay sao trẻ Timothée Chalamet.

Người mẫu 22 tuổi ôm hôn nam diễn viên Austin Butler ở London, sau khi cả hai hẹn hò ăn tối. Theo nguồn tin, con gái Johnny Depp và Butler yêu nhau từ buổi sáng cùng ngày. Sau buổi ăn tối, họ cùng đi dạo bờ sông, có nhiều khoảnh khắc tình tứ trước khi về nhà.

Lily-Rose Depp và Austin Butler hẹn hò ở London, Anh.

Lần hẹn hò gần nhất của Lily-Rose Depp là với tài tử trẻ Timothée Chalamet - bạn diễn của cô trong phim The King (2019). Sao phim Call Me by Your Name xác nhận chia tay bạn gái hồi tháng 4/2020, sau khi nam diễn viên nói với Vogue Anh rằng anh hiện độc thân.

Timothée Chalamet sau đó thừa nhận anh xấu hổ khi bị paparazzi chụp lại cảnh hôn bạn gái trên du thuyền ở Capri, Italy hồi tháng 9/2019.

Ngày 28/5, Lily-Rose Depp tổ chức sinh nhật lần thứ 22. Theo Daily Mail, con gái Johnny Depp và tình cũ Chalamet cùng đi mua sắm ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, không tái hợp.

Về phía Austin Butler, nam diễn viên chia tay bạn gái lâu năm Vanessa Hudgens hồi tháng 1/2020. Hai ngôi sao từng hẹn hò 9 năm.

Austin Butler trước đây hẹn hò Vanessa Hudgens.

Austin Butler được truyền thông quốc tế gọi là thời trẻ của Brad Pitt khi xuất hiện cùng tài tử nổi tiếng trong bộ phim Once Upon a Time in Hollywood.

Nam diễn viên chuẩn bị thể hiện vai diễn Elvis Presley trong bộ phim tiểu sử của Baz Luhrmann. Theo Page Six, Austin Butler đánh bại những sao nam nổi tiếng, trong đó có Harry Styles, Ansel Elgort và Miles Teller để có được vai diễn. Phim còn có sự góp mặt của ngôi sao gạo cội Tom Hanks.