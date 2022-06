Con gái Johnny Depp chuộng đầm xẻ ngực sâu

Là con gái của Johnny Depp và ca sĩ kiêm người mẫu Pháp Vanessa Paradis, không có gì lạ khi Lily-Rose Depp quen với ánh đèn sân khấu từ nhỏ. Nữ diễn viên trẻ tự khẳng định tài năng của mình với danh hiệu nàng thơ của Chanel. Sức hấp dẫn từ ngoại hình đã mở rộng con đường hoạt động nghệ thuật của cô. Lily-Rose Depp có dịp thể hiện kỹ năng diễn xuất thông qua Voyagers (2021), The King (2019) và vai chính trong loạt phim HBO sắp tới của The Weeknd, The Idol. Ảnh: Elle.