Con gái Johnny Depp cắt đứt mối quan hệ với Amber Heard

Kể từ khi vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard diễn ra, Lily-Rose luôn giữ động thái im lặng. Tuy nhiên, con gái tài tử luôn dành sự kính trọng cho cha.

Vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard thu hút sự quan tâm của truyền thông, dư luận trong gần một tháng qua. Từng phát ngôn trước tòa, hành động cho đến trang phục, cách trang điểm của cặp sao đều được đưa ra bình luận, mổ xẻ.

Ngoài sự đổ dồn vào hai nhân vật chính là Johnny Depp và Amber Heard, những người liên quan đến tài tử - minh tinh cũng bị cuốn vào cuộc chiến pháp lý. Tuy nhiên, kể từ khi vụ kiện diễn ra cho đến nay, hai con của Johnny Depp là Lily-Rose (sinh năm 1999) và Jack (sinh năm 2002) đều giữ động thái im lặng.

Một tháng qua, Lily-Rose cũng không cập nhật trên trang cá nhân. Tờ The Things tiết lộ lần duy nhất nữ diễn viên 23 tuổi lên tiếng để bảo vệ cha mình là vào năm 2016. Cô khẳng định tài tử là người cha tuyệt vời, luôn yêu thương các con của mình.

Lily-Rose không thích cách Amber Heard đối xử với cha mình

Giống con của các ngôi sao hạng A khác ở Hollywood, ngay từ khi sinh ra, Lily-Rose đã được truyền thông săn đón, công chúng chú ý. Là con gái của tài tử Cướp biển vùng Carribean và người mẫu Vanessa Paradis, Lily-Rose thừa hưởng những nét đẹp, tài năng của cha lẫn mẹ.

Khi còn nhỏ, cô bé được cha dẫn đi cùng trong những bữa ăn với Karl Lagerfeld - nhà thiết kế quá cố của Chanel và minh tinh Natalie Portman. Mối lương duyên với thời trang của Lily-Rose được hình thành sau những bữa trò chuyện với các bậc tiền bối.

Ở tuổi 15, con gái của Depp đã được mời làm người mẫu đại diện cho dòng nước hoa Chanel No.5 nổi tiếng toàn cầu. Sinh thời, nhà thiết kế Karl Lagerfeld từng chia sẻ: "Lily-Rose là cô gái trẻ thuộc thế hệ mới. Con người cô hội tụ tất cả phẩm chất của một ngôi sao". Sự nghiệp của Lily-Rose lên như diều gặp gió. Cô gái được mệnh danh là "công chúa của Chanel".

Lily-Rose dành sự tôn trọng cho cha. Ảnh: @Lily-Rosedepp

Ngoài thời trang, Lily-Rose còn thử sức với công việc diễn xuất. Tài năng của cô tiếp tục được chứng minh qua nhiều tác phẩm như The Dancer, My Last Luppaby, The King, Voyagers...

"Trong khi một số người con của các ngôi sao thường lợi dụng danh tiếng cha mẹ để phát triển sự nghiệp thì Lily-Rose lại chọn hướng đi riêng. Cô luôn làm việc chăm chỉ, tạo dựng tên tuổi của bản thân mà không dựa dẫm vào ai", tờ The Things nhận định.

Khi cha mẹ ly hôn, Lily-Rose thường xuyên di chuyển giữa Paris (Pháp) và Los Angeles (Mỹ) để có thể ở bên cả hai. The Things tiết lộ người mẫu sinh năm 1999 không thích cách Amber Heard đối xử với cha mình.

Vào năm 2016, khi Johnny Depp vướng cáo buộc bạo hành Amber Heard, Lily-Rose lần đầu tiên lên tiếng để bảo vệ cha mình. Thông qua bài đăng trên trang cá nhân, ngôi sao The King khẳng định cha là người đàn ông tuyệt vời, luôn thương yêu các con.

"Cha là người đàn ông ngọt ngào, tràn đầy tình yêu thương nhất mà tôi biết. Ông luôn thương yêu, bảo vệ các con của mình. Những ai quen biết gia đình tôi cũng đều có chung nhận định như vậy", con gái của Depp khẳng định.

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 20/4, tài tử Cướp biển vùng Carribean cũng tiết lộ về việc Lily-Rose không tới dự lễ cưới của anh và Heard trước đây. Depp nhấn mạnh mối quan hệ giữa vợ cũ và Lily-Rose là "cơm không lành, canh không ngọt". Và mọi nguyên nhân đều xuất phát từ tính cách quái gở của Heard.

Nam diễn viên nói thêm việc anh đứng ở trước tòa ngoài để bảo vệ bản thân còn nhằm thể hiện trách nhiệm với các con. Anh lo sợ hai con sẽ hiểu nhầm về cha bởi những cáo buộc sai sự thật từ phía vợ cũ.

"Đã 6 năm trôi qua. Thật kỳ lạ khi một ngày bạn là nàng Lọ Lem được yêu mến bỗng trở thành thằng gù Quasimodo ở nhà thờ Đức Bà, bị mọi người xa lánh. Tôi, các con và những người yêu quý tôi không đáng phải chịu điều đó. Tôi không muốn họ hiểu sai về mình. Điều duy nhất tôi quan tâm cho đến lúc này là sự thật", Johnny Depp chia sẻ trước tòa.

Con gái Depp cắt đứt mối liên hệ với Heard

Theo The Things, ban đầu Lily-Rose có cảm tình với người vợ mới của cha mình. Cô thường xuyên liên lạc với Heard bằng cách nhắn tin trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không lâu sau, nữ diễn viên nhận ra tính cách thật sự của Amber Heard và quyết định cắt đứt mối quan hệ.

Lily-Rose thậm chí còn viết một bức thư gửi Heard với nội dung cô không thích lối hành xử của minh tinh Aquaman.

Nguồn tin tiết lộ trên Daily Mail, trong phiên tòa gần đây, Johnny Depp cáo buộc vợ cũ độc chiếm thời gian của anh khiến nam diễn viên không có cơ hội ở cạnh các con trong khoảng thời gian chúng trưởng thành.

Ngoài ra, tài tử cho biết Heard từng chửi anh là một người cha tồi và không biết cách chăm sóc con mình.

Johnny Depp tiết lộ vợ cũ và Lily-Rose không hợp nhau. Ảnh: People.

Những năm gần đây, Johnny Depp và hai con ít gặp nhau do tài tử theo đuổi vụ kiện với vợ cũ còn Lily-Rose tập trung cho sự nghiệp riêng. Con trai Jack Depp ở bên mẹ tại Pháp và sống khép kín.

Tuy nhiên, theo People, tình cảm và sự tôn kính của Lily-Rose cùng Jack Depp dành cho cha vẫn không phai nhạt theo thời gian.