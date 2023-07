Con gái Johnny Depp bị chỉ trích vì đăng ảnh nhạy cảm trong 'The Idol'

Ảnh hậu trường của "The Idol" được tung ra giữa lúc làn sóng phản đối bộ phim chưa dừng lại. Giới chuyên gia nhận định phim này chẳng khác nào "ảo mộng cưỡng hiếp".

Theo Page Six, Lily-Rose Depp ăn mừng The Idol kết thúc bằng cách chia sẻ ảnh hậu trường táo bạo của bộ phim. "Chúng tôi khép lại phần một của The Idol. Cảm ơn các bạn đã xem, lắng nghe và khóc cười cùng chúng tôi", cô gái thủ vai ngôi sao nhạc pop Jocelyn chú thích.

Các bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tạo dáng đầy khiêu khích, bị chỉ trích phản cảm của dàn diễn viên. Trong đó có ảnh Lily-Rose cùng Jennie (BlackPink) mặc trang phục lả lơi nằm dài trên sofa. The Weeknd, Troye Sivan, Rachel Sennott cũng xuất hiện trong ảnh.

"Cảm ơn mọi người - dàn diễn viên, đoàn phim và những người đã dồn hết tâm huyết thực hiện bộ phim này", cô viết thêm.

Loạt ảnh hậu trường phim The Idol do Lily-Rose Depp đăng tải. Ảnh: @lilyrose_depp.

Dưới phần bình luận, nhiều người phản ứng với Lily-Rose, cho rằng cô không nên kéo dài sự phản cảm khi loạt phim đã khép lại. Khán giả bức xúc vì diễn viên gen Z không lắng nghe ý kiến góp ý, ngược lại tỏ thái độ thách thức.

"Hy vọng chỉ có một mùa phim. Cô và Jennie xứng đáng với dự án tốt, văn minh hơn. Và lẽ ra, The Weeknd chỉ nên gắn bó với âm nhạc", một khán giả viết. Người khác đồng tình:" Bộ phim cực kỳ tệ. Tôi hy vọng nỗi kinh hoàng này dừng ở đây".

Người xem mô tả The Idol là "series tham vọng" và coi thường dàn diễn viên. Tờ London Evening Standard nhận định bộ phim không có yếu tố gợi cảm, thay vào đó giống phim khiêu dâm nhếch nhác và tra tấn. "Ảo mộng cưỡng hiếp" là hình dung của giới chuyên môn và khán giả về tác phẩm được xếp hạng X này.

Giới chuyên gia tâm lý học chỉ trích phim khắc họa một bức tranh tiêu cực về bệnh tâm thần, khiến người xem có góc nhìn méo mó về căn bệnh độc hại trong xã hội hiện đại.

The Idol bị chỉ trích. Ảnh: HBO.

The Idol lấy bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc của Los Angeles, chứa đựng thế giới và câu chuyện tình yêu của nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng (do Lily-Rose Depp thể hiện). Khi phim lên sóng, không chỉ Lily-Rose, The Weeknd và Jennie cũng vấp tranh cãi dữ dội.