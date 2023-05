Con gái hạnh phúc khi Johnny Depp thắng kiện Amber Heard

Trả lời phỏng vấn Entertainment Tonight từ Liên hoan phim Cannes, Lily-Rose Depp nhắc đến cha đẻ, Johnny Depp. Cô bày tỏ: "Tôi cực kỳ mừng cho cha mình. Tôi rất phấn khích". Diễn viên trẻ hạnh phúc khi Depp thắng kiện Amber Heard hồi năm ngoái.

Lily-Rose đang gây chú ý với phim The Idol, còn Johnny Depp là nam chính của tác phẩm cổ trang Jeanne du Barry nhận được tràng vỗ tay 7 phút ở Cannes. Nói về việc hai cha con đều có tác phẩm công chiếu tại liên hoan phim lâu đời nhất nước Pháp, Lily-Rose chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể thực hiện dự án mà chúng tôi cảm thấy tự hào".

Tiết lộ về tinh thần của Depp gần đây, nguồn tin People cho hay tài tử đang ở trạng thái tích cực: "Johnny thích làm việc và sẽ lưu diễn trở lại. Anh ấy không ngừng xoay chuyển sự nghiệp và cuộc sống. Bên cạnh đó, Johnny cũng ưu tiên sức khỏe của mình".

Đây là lần hiếm hoi Lily-Rose nhắc đến người cha nổi tiếng trước truyền thông. Trong vụ kiện phỉ báng rình rang hồi năm ngoái, cô hoàn toàn không lên tiếng. Sự im lặng đó từng khiến công chúng thắc mắc và hồ nghi mối quan hệ giữa cô và Johnny Depp.

Trả lời phỏng vấn trên Elle, diễn viên 24 tuổi giải thích lý do giữ thái độ im lặng là cô được dạy phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác. "Vụ đó là điều quá riêng tư, riêng tư đến mức đột nhiên trở thành không riêng tư. Ở góc nhìn cá nhân, tôi có quyền với suy nghĩ, phát ngôn của mình", Lily lý giải.

Về phía Depp, tại phiên tòa tháng 4 năm ngoái, tài tử tiết lộ việc Lily-Rose không tới dự lễ cưới của anh và Amber Heard vì không thích nữ diễn viên này. Tài tử khẳng định mối quan hệ giữa con gái và Heard "cơm không lành, canh không ngọt". Và mọi nguyên nhân đều xuất phát từ tính cách quái gở của Heard.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.