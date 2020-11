Con gái Gigi Hadid được tặng nhiều đồ hiệu đắt đỏ

Gigi Hadid bày tỏ sự phấn khích khi con gái nhận được nhiều tình yêu thương từ bạn thân của mình.

Cuối tháng 9, Gigi Hadid sinh con gái đầu lòng. Kể từ đó, siêu mẫu sinh năm 1995 chia sẻ hình ảnh về những món quà thiết kế cho em bé mà cô nhận được.

Theo Page Six, tủ quần áo của con gái Gigi Hadid gồm những món đồ đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Chúng bao gồm một chiếc túi xách nhỏ Le Petit Chiquito có giá 255 USD của Jacquemus, bộ pyjama Lanvin, quần jeans vẽ tay đến từ Juliet Johnstone.

Hình ảnh về túi xách Jacquemus, chăn em bé họa tiết zic zac từ Missoni được Gigi Hadid chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: @gigihadid.

Đặc biệt, Gigi Hadid còn nhận được vòng tay bằng vàng đính kim cương và sapphire. Đây là 2 màu sắc tượng trưng cho ngày sinh của cô và con gái. Người mẫu 25 tuổi thuộc cung Kim Ngưu, trong khi con gái thuộc cung Xử Nữ.

Mẹ của Hadid - Yolanda - trước đó chia sẻ một bức ảnh cháu gái bà mặc bộ quần áo bằng lông của Moschino. Sản phẩm này có tên Ivory Teddy Logo Pramsuit, được bán với giá 315 USD .

Một trong những món quà con gái Gigi Hadid nhận được là chiếc chăn màu hồng được làm thủ công từ Taylor Swift. Nữ ca sĩ Look What You Made Me Do cũng dành tặng món quà tương tự cho con gái Katy Perry.

Không những vậy, nhà thiết kế thời trang Donatella Versace cũng gửi đến con gái Zayn Malik một bộ áo liền quần Versace màu trắng. Bên cạnh đó, nhà thiết kế Tan France tặng 2 áo có thêu chữ "Zigi's Girl" (tạm dịch: Con gái của Zigi - tên viết tắt của Zayn và Gigi) có màu be, màu bí ngô.

"Tôi choáng ngợp với cách con gái tôi được những người tôi yêu thương chiều chuộng từ loạt món quà đẹp đẽ này. Các tấm thẻ cảm ơn đang trên đường đến với mọi người. Nếu tôi không đăng tải gì, đó không phải do thiếu lòng biết ơn, chỉ là một bà mẹ mới cố gắng sắp xếp tất cả trong khi em bé ngủ" là lời chia sẻ của Gigi Hadid trước những gì cô và con gái nhận được.

Gigi Hadid và Zayn Malik chia sẻ hai bức ảnh đầu tiên về con gái vào ngày 24/9. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích cũng như bình luận từ bạn bè, dân mạng.

Trong quá trình mang thai, Gigi Hadid chăm khoe ảnh bụng bầu trên mạng xã hội. Ảnh: @gigihadid.