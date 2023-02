Con gái Eminem đính hôn

Hailie Jade hẹn hò Evan McClintock từ năm 2016, khi còn là sinh viên Đại học bang Michigan.

Hailie Jade và chồng sắp cưới.

Ngày 6/2, Hailie Jade - con gái rapper huyền thoại Eminem - thông báo đính hôn với Evan McClintock sau gần 7 năm yêu. "04/02/2023. Em yêu anh nhiều lắm", Jade viết, kèm biểu tượng cảm xúc trái tim.

Đây là chú thích cho loạt ảnh McClintock quỳ gối cầu hôn cô trong không gian chỉ có 2 người. Jade còn khoe cận cảnh nhẫn kim cương lấp lánh ở ngón áp út. Khi được bạn trai ngỏ lời cầu hôn, cô không giấu được vẻ hạnh phúc trên gương mặt.

"Chúc mừng hạnh phúc 2 em. Chị không thể chờ đợi thêm nữa để chứng kiến 2 đứa nắm tay nhau bước sang chương mới của cuộc đời", Alaina Marie Scott - chị gái của Jade - bình luận dưới bài đăng. Cựu Hoa hậu Hoàn vũ Olivia Culpo, nhóm nhạc Aly & Aj cũng gửi lời chúc đến đôi uyên ương.

Hailie Jade thông báo đính hôn với bạn trai. Ảnh: @hailiejade.

Theo People, Jade và McClintock quen nhau từ thời cùng là sinh viên Đại học bang Michigan. Giới thạo tin cho biết McClintock không liên quan đến showbiz, anh được lòng người bố nổi tiếng của bạn gái.

Trong chương trình Hotboxin' with Mike Tyson năm 2020, Eminem chia sẻ: "Hailie có bạn trai và 2 đứa đang làm rất tốt. Con bé khiến tôi tự hào lắm".

Hailie Jade sinh năm 1995, là con gái của Eminem và vợ cũ Kimberly Scott. Ái nữ được nhận xét giống bố nhiều hơn mẹ, đặc biệt là dáng mũi cao và đôi mắt sâu. Jade học giỏi, từng tốt nghiệp cấp 3 với điểm số gần như tuyệt đối. Sau đó, cô học Đại học bang Michigan chuyên ngành vật lý, ngoài ra còn nghiên cứu các đề án về tâm lý học và bắt đầu kinh doanh.

Hailie Jade được biết đến là ngôi sao mạng xã hội với hàng triệu lượt theo dõi, có chương trình podcast riêng.

Eminem tự hào về con gái. Ảnh: People.

Theo SCMP, Eminem đã nhắc đến Jade trong ít nhất 22 bài hát, có thể kể đến như Hailie's Song, My Dad's Gone Crazy, Kim, 97 Bonnie & Clyde, Beautiful, My Darling...

Đặc biệt với My Dad's Gone Crazy, rapper đã biểu diễn cùng con gái. Ca khúc giúp Jade thiết lập kỷ lục Guinness là nghệ sĩ biểu diễn trẻ nhất (6 tuổi 210 ngày) đối với một bản hit R&B.