Con gái của Jennifer Lopez và Marc Anthony

Emme Muñiz, con gái Jennifer Lopez và Marc Anthony, bộc lộ năng khiếu ca hát và từng đứng chung sân khấu với mẹ.

Theo SCMP, vài tháng gần đây, Jennifer Lopez là cái tên được khán giả toàn cầu quan tâm. Mối tình giữa cô và tài tử Ben Affleck được coi là chủ đề thú vị thu hút sự quan tâm của công chúng. Mới đây, J.Lo ra mắt phim tài liệu Halftime. Tới giữa tháng 6, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ về Emme Muñiz (14 tuổi), con chung của cô với chồng cũ Marc Anthony.

J.Lo và con gái cùng biểu diễn trong buổi dạ tiệc Blue Diamond của Los Angeles Dodgers. Tại đó, J.Lo giới thiệu Muñiz với khán giả.

Emme Muñiz là con chung của Jennifer Lopez và Marc Anthony. Ảnh: SCMP.

Thân thiết với con của Ben Affleck

Emme Muñiz có em trai sinh đôi là Maximilian. Muñiz và Maximilian dành phần lớn thời gian cho nhau. Năm 2020, Muñiz chia sẻ với People: "Tôi và Max có mối quan hệ đặc biệt. Tôi luôn có thể hiểu em ấy khi không có ai hiểu".

Ngoài ra, Muñiz cũng chia sẻ với E! rằng cô và Max đều đang phát triển theo một cách rất tốt. Bên cạnh đó, Muñiz và Max thân thiết với con của Ben Affleck.

Nhiều nguồn tin cho rằng các con của cặp sao có mối quan hệ ôn hòa. Những đứa trẻ thường cùng nhau tới công viên giải trí, đi xem phim.

Thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ, Emme Muñiz có giọng hát bẩm sinh tuyệt vời, theo SCMP. Trước đây, Jennifer Lopez chia sẻ trong chương trình The Tonight Show về tài năng ca hát của con sau buổi biểu diễn Super Bowl.

“Con gái của tôi mang gen nghệ thuật. Nó biết hát trước biết nói", J.Lo nói.

Trước buổi biểu diễn Super Bowl 2020, Emme Muñiz cũng xuất hiện cùng mẹ trên sân khấu lưu diễn It's My Party năm 2019 và trong video âm nhạc Limitless.

Một người hâm mộ nhận xét: “Tôi thích cách Muñiz nhìn thẳng vào mẹ khi hát, giao tiếp bằng mắt, như thể bài hát chỉ dành cho mẹ. Bạn có thể thấy Muñiz rất thần tượng mẹ".

Emme và Max bên mẹ. Ảnh: SCMP.

Cô bé đa tài

Năm 10 tuổi, Muñiz viết cuốn sách dành cho trẻ em đầu tiên có tựa đề Lord Help Me: Inspiring Prayers for Every Day. (Chúa giúp tôi: Những lời cầu nguyện tạo cảm hứng mỗi ngày).

“Tôi thực sự hy vọng trẻ em có thể học cách cầu nguyện, chia sẻ cuốn sách và lan tỏa sức mạnh của lời cầu nguyện sau khi đọc nó", Muñiz nói với People. Ngoài ra, cuốn sách cũng nêu bật con vật yêu thích của Muñiz là con lười.

"Tôi muốn quyên góp cho các tổ chức xây dựng khu bảo tồn cho con lười", cô bé nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight, Muñiz nói về người mẹ nổi tiếng của mình: “Mẹ tôi thật tuyệt vời. Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng tôi chỉ biết miêu tả mẹ tôi là người xứng đáng nhận nhiều từ ngữ tốt đẹp".

Muñiz cũng tiết lộ hiện tại mối quan hệ của cha con cô vẫn tốt đẹp. "Ông ấy quan tâm đến chúng tôi rất nhiều. Ông ấy đúng là người tốt", Muñiz chia sẻ.