Con gái của Jack và Thiên An đóng phim lúc 16 tháng tuổi

Bé Sol xuất hiện trong vài phân cảnh ngắn của phim truyền hình "Trên cả tình thân". Thiên An cũng là nữ chính trong bộ phim này.

Ngày 6/7, đơn vị sản xuất chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của dự án phim truyền hình Trên cả tình thân. Đáng chú ý, bé Sol, con gái của Thiên An và Jack góp mặt trong một số phân cảnh của bộ phim.

Theo nhà sản xuất, thời điểm ghi hình bộ phim, bé Sol tròn 16 tháng tuổi. Cô bé xuất hiện trong cảnh Ngọc Trâm (diễn viên Mi Lan thủ vai) tưởng tượng về cuộc sống vất vả sau khi lập gia đình, có con nhỏ.

Diễn viên Thiên An là nữ chính trong tác phẩm. Cô vào vai Trâm Anh, tiểu thư có tính cách nhẹ nhàng, ngọt ngào, là em gái của tổng giám đốc Hoàng Phương (Hải Nam).

Bé Sol xuất hiện trong bộ phim truyền hình.

Đây là lần đầu tiên Thiên An chạm ngõ phim truyền hình. Thiên An cho biết: "Tôi khá là bỡ ngỡ khi đóng phim truyền hình. Khi đóng các MV, Thiên An quay khoảng 2-3 ngày là xong. Với phim truyền hình, thời gian trải dài hơn và có nhiều phân đoạn phức tạp yêu cầu Thiên An phải quay đi quay lại nhiều lần. Bản thân phải luôn giữ vững cảm xúc, tâm lý của nhân vật".

Trong thời gian quay phim truyền hình, Thiên An phải nhờ sự hỗ trợ của mẹ đối với việc chăm sóc bé Sol.

"Việc bé Sol xuất hiện trong phim là kỷ niệm đáng nhớ của hai mẹ con", nữ diễn viên chia sẻ.

Trên cả tình thân là dự án mới nhất của đạo diễn Thái Trình. Bộ phim dài 43 tập, có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như NSƯT Lê Thiện, Thân Thúy Hà, Quốc Cường...

Bé Sol là con gái của Jack và Thiên An nên luôn nhận sự quan tâm của dư luận. Ở tuổi lên 2, cô bé được khen dễ thương và lém lỉnh. Trên trang cá nhân, Thiên An thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường bên Sol và đưa con đi chơi, du lịch để trải nghiệm cuộc sống.

Cô bé cũng tham gia làm mẫu ảnh, quay quảng cáo với mẹ. Nữ diễn viên tâm sự về con: "Nhỏ bé như hạt tiêu khiến tim mẹ được yêu. Mẹ muốn sống thật lâu để nhà ta được mãi bên nhau. Từng câu nói ấy con ghi vào tim. Mỗi khi chơi với con cứ lặng im, vì mẹ vẫn ở đây".