Con gái của HLV trưởng U23 Hàn Quốc từng là idol

Tháng 9/2014, Hwang Hyun-jin trúng tuyển Đại học New York (Mỹ) và đã dừng hoạt động nhóm. Cô cho biết mình thi vào khoa quản lý thể thao vì ngưỡng mộ và muốn tìm hiểu thêm về công việc của cha. Hwang nói thêm hoạt động nghệ thuật của cô chỉ tạm dừng nên sẽ sớm trở lại với Ye-A sau khi hoàn thành việc học. Tuy vậy, đến năm 2015, Ye-A đã tuyên bố tan rã sau một năm hoạt động nhưng không được nhiều người biết đến. Ảnh: Oh my Star.