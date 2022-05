Con gái của Angelina Jolie trổ tài nhảy hip-hop

Shiloh (16 tuổi) khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện tài vũ đạo. Ngoài hip-hop, con gái của Angelina Jolie còn chơi nhiều bộ môn thể thao khác.

Theo The News International, ngày 25/5, một người bạn của Shiloh đã quay lại cảnh cô tập nhảy hip-hop theo ca khúc About Damn Time của Lizzo. Tại trung tâm Millennium Dance Complex ở Los Angeles, Mỹ, con gái của Angelina Jolie diện trang phục thể thao năng động, say mê nhảy cùng các bạn. Ở phía bên ngoài, nhiều học viên hào hứng theo dõi màn biểu diễn của Shiloh và vỗ tay động viên.

Đoạn video sau đó thu hút sự quan tâm của công chúng. Khán giả khen ngợi phần thể hiện điêu luyện của cô bé 16 tuổi.

Shiloh ra dáng thiếu nữ ở tuổi 16. Ảnh: Getty.

Trên tạp chí Life&Style, nguồn tin thân cận của gia đình Angelina Jolie cho biết Shiloh bắt đầu học nhảy vào tháng 11/2021. Ngoài khả năng nhảy hip-hop, cô bé còn nhảy tự do và chơi các bộ môn thể thao khác.

Shiloh sinh vào tháng 5/2006 tại Swakopmund ở Namibia. Tên của Shiloh cũng có ý nghĩa đặc biệt với Angelina Jolie. Trong cuộc phỏng vấn trên Vanity Fair, nữ diễn viên cho biết: "Đó là cái tên mà cha mẹ tôi dự định đặt cho con đầu lòng của họ: Shiloh Baptist. Tuy nhiên, mọi thứ đã xảy ra theo hướng không mong muốn. Tôi đã lấy tên này để đặt cho con gái đầu lòng của mình".

Trước đây, Shiloh cắt tóc ngắn và mặc đồ con trai, theo đuổi hình tượng tomboy. Con gái của Angelina thường diện trang phục như áo polo, blazer, quần shorts hoặc quần tây. Cô bé thường được cha mẹ khuyến khích mặc theo cách bản thân muốn. Tuy nhiên, khi lớn lên, Shiloh thay đổi theo phong cách nữ tính. Người hâm mộ nhận ra dung mạo cô bé có nhiều nét giống người mẹ nổi tiếng.

Shiloh từng đóng chung với cha - Brad Pitt - trong The Curious Case of Benjamin Button và Kung Fu Panda 3. Sau khi cha mẹ chia tay năm 2016, cô bé sống cùng mẹ và anh chị em tại Los Angeles (Mỹ).