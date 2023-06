Con gái Charlie Sheen kiếm tiền bằng nội dung 18+

Theo Page Six, Sami Sheen - con gái tài tử Charlie Sheen - kiếm bộn tiền từ việc đăng tải nội dung 18+ trên nền tảng mạng xã hội dành cho người lớn. Mặc dù vấp chỉ trích dữ dội, cô cho biết vẫn duy trì công việc này.

Trong chia sẻ mới nhất, cô gái 19 tuổi nói sẽ nâng cấp vòng một để có những hình ảnh hấp dẫn hơn. "Tôi sẽ trở nên xinh xắn hơn và chờ xem điều gì xảy ra", Sheen chia sẻ.

Để kỷ niệm một năm mở tài khoản, Sheen dự định tổ chức tiệc ăn mừng cùng bạn bè, bất chấp sự phản đối và xấu hổ của cha đẻ.

Năm ngoái, trả lời phỏng vấn Us Weekly, nam diễn viên Wall Street không giữ được bình tĩnh khi nói: "Con bé năm nay 18 tuổi và đang sống cùng mẹ. Tôi không cho phép con bé làm điều này dưới mái nhà tôi. Tôi không tha thứ nhưng vì không thể ngăn chặn, tôi hy vọng con bé hãy giữ mình".

Sami Sheen bước chân vào ngành kinh doanh hình ảnh, video khiêu dâm vào tháng 6/2022, hứa hẹn đăng tải nội dung độc quyền nhiều lần trong tuần. Trước khi đưa ra quyết định táo bạo này, cô nảy sinh mâu thuẫn với mẹ và bỏ học trung học. Cô liên tục thể hiện sự nổi loạn ở tuổi mới lớn.

Sami Sheen là con của Charlie Sheen và vợ cũ, nữ diễn viên Denise Richards. Cô gái trẻ được kỳ vọng nối nghiệp cha mẹ theo diễn xuất. Tuy nhiên, lựa chọn của Sheen khiến khán giả sốc.



Không chỉ Sami Sheen, nhiều người nổi tiếng như Blac Chyna, Sarah Jayne Dunn, Austin Mahone, Bella Thorne... cũng bán ảnh khoe thân trên nền tảng này để kiếm tiền.

