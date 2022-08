Con gái cao 1,81 m của Chân Tử Đan

Là con gái ngôi sao hành động Chân Tử Đan và người mẫu Uông Thi Thi, Chân Tế Như sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Là con gái hai ngôi sao, Chân Tế Như sớm được tiếp xúc với ánh đèn sân khấu. Bố cô là Chân Tử Đan - một tên tuổi lớn ở Hong Kong, nhanh chóng tạo dựng được sự nghiệp thành công ở Hollywood với các vai diễn trong Chiến tranh giữa các vì sao và Hoa Mộc Lan. Anh cũng chuẩn bị tấn công màn ảnh một lần nữa trong John Wick: 4.

Mẹ cô là Uông Thi Thi, người mẫu đoạt giải Hoa hậu Trung Quốc Toronto Pageant năm 2000.

Theo 8 Days, Tế Như thừa hưởng gen tốt của bố mẹ, cô cao 1,81 m khi mới 18 tuổi và cũng yêu thích công việc kinh doanh giải trí không kém gì cha mẹ.

Chân Tế Như có mẹ là người mẫu và bố là ngôi sao phim hành động, nhưng cô đang hướng tới sự nghiệp âm nhạc. Ảnh: Pop Sugar.

Ca hát và sáng tác

Tế Như gây ấn tượng với giọng hát kể từ khi mới 12 tuổi, cô thậm chí còn đứng lên và biểu diễn Greatest Love of All của Whitney Houston cho khán giả tại dạ tiệc thường niên Save the Children năm 2017.

Chân Tế Như không ngại ngùng khi biểu diễn trước nhiều khán giả. Ảnh: Chân Tế Như.

Ngoài ra, trên mạng xã hội, Chân Tử Đan đăng video cho thấy sự thay đổi của con gái từ đứa trẻ biết hát thành thiếu niên tài năng.

Một trong những điều mà cha mẹ cô tự hào nhất là khả năng sáng tác của con gái. Chân Tế Như viết bài hát cho ông của cô đã qua đời năm 2020, có tựa đề No Man Could.

Mẹ của cô cũng chia sẻ bài hát trên tài khoản cá nhân cùng các video cho thấy Tế Như gần gũi với ông của cô như thế nào.

Ngoài khả năng hát những nốt cao, con gái ngôi sao hành động còn có thể đánh đàn và vũ đạo ổn. Người hâm mộ dự đoán cô sớm trở thành ngôi sao nhạc pop của Hong Kong.

Chân Tế Như thừa hưởng chiều cao từ bố mẹ. Ảnh: Chân Tế Như.

Đặc ân khi có cha mẹ nổi tiếng

Chân Tế Như chụp tạp chí đầu tiên trên Cosmopolitan Hong Kong năm 2019. Tuy nhiên, khi người bố nổi tiếng của cô chia sẻ những bức ảnh trong buổi chụp, Tế Như bị chỉ trích vì chiếc quần siêu ngắn, tất cao đến đầu gối và đôi giày cao gót màu hồng không phù hợp lứa tuổi, theo Asia One.

Sáu tháng sau khi chụp Cosmopolitan, Tế Như xuất hiện trở lại trên tạp chí Vogue Đài Loan. Lần này, cô diện váy hồng sang trọng và đôi giày thể thao màu trắng năng động.

Vẻ ngoài của Chân Tế Như trên tạp chí Vogue thu hút hàng nghìn bình luận tích cực. Ảnh: Vogue.

Một trong những tin tức tốt nhất mà gia đình nổi tiếng chia sẻ trong năm nay là việc Chân Tế Như được nhận học bổng của Cao đẳng Âm nhạc Berklee ở Mỹ.

Theo bài đăng của Uông Thi Thi, Tế Như được nhận vào tất cả đại học mà cô đăng ký. Đại học Âm nhạc Berklee là ngôi trường mà Jasmine lựa chọn từ khi cô 15 tuổi, mẹ cô chia sẻ. Các cựu sinh viên nổi tiếng của trường gồm John Mayer, Quincy Jones, Charlie Puth, Brad Whitford và nhà soạn nhạc từng đoạt giải thưởng của Game of Thrones, Ramin Djawadi.

Chân Tế Như được nhận vào tất cả đại học mà cô đăng ký. Ảnh: Chân Tế Như.

Bức ảnh đầu tiên Chân Tế Như đăng trên mạng xã hội vào năm 2015 là của cô và Selena Gomez.

Năm 2016, cô đăng bức ảnh chụp cùng em trai với dàn diễn viên của Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, gồm Daisy Ridley, John Boyega và đạo diễn JJ Abrams, nói rằng cô "rất vui mừng" khi được gặp họ. Năm 2020, cô chia sẻ bài đăng bên hai "chiến binh Disney yêu thích" của cô, Lưu Diệc Phi và Naomi Scott.