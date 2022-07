Con gái 9 tuổi của Kim có hành động lạ

Ngồi hàng ghế đầu để xem show thời trang, North tỏ rõ sự khó chịu về phía các nhiếp ảnh gia.

Trong buổi trình diễn thời trang cao cấp mùa Thu 2022 của Jean Paul Gaultier, North West giơ tờ giấy trắng có chữ “Stop” (tạm dịch: Dừng lại) về phía các nhiếp ảnh gia khi ngồi hàng ghế đầu cùng mẹ. Cô bé 9 tuổi còn tỏ thái độ, nhìn chằm chằm vào máy ảnh, theo Vanity Fair.

North giơ tấm bảng tự viết chữ "Stop" về phía các nhiếp ảnh gia. Ảnh: Page Six.

Sau đó, Kim đã đăng tải video kèm theo lời giải thích hành động của con. Ngôi sao truyền hình thực tế cho biết: “Tôi đoán là đã có chuyện gì đó với những người chụp ảnh North. Do đó, con bé với viết như vậy và giơ nó lên, muốn họ chỉ tập trung vào chương trình thay vì chụp mình”.

Bên cạnh đó, Kim cũng thấy biết ơn vì con gái thích đi cùng mình trong những chuyến công tác. Bằng cách này, hai mẹ con có thể tạo thêm nhiều kỷ niệm

Trước đó, một video khác quay North với bạn mình là Ryan Romulus - con gái của bạn Kim - cho thấy cuộc đối thoại ngắn gọn. Cụ thể, North đã hỏi các tay săn ảnh khi đi từ khách sạn ra ôtô: "Tại sao mọi người phải đứng đợi ở đây nhiều thế?".

Năm 2016, North ra sức bảo vệ mẹ khỏi ống kính. Ảnh: The Sun.

Đây không phải lần đầu North tỏ thái độ không hài lòng về việc gia đình cô được báo chí biết đến nhiều. Vào năm 2015, khi vừa tròn hai tuổi, một clip khác đã được lan truyền có cảnh cô bé hét lên "No pictures" (tạm dịch: Không ảnh) lúc các tay săn ảnh tụ tập bên ngoài lớp học múa ballet. Năm sau đó, cô bé tiếp tục phản đối việc chụp ảnh nhưng là để bảo vệ mẹ mình.

Vào năm 2019, trong một tập của Keeping Up With the Kardashians, North hỏi: "Tại sao hàng ngày có rất nhiều người chụp ảnh chúng ta?". Kim trả lời: "Vì mẹ là Kim Kardashian. Và cha con là Kanye West. Cha là ca sĩ, nghệ sĩ, trong khi mẹ làm rất nhiều việc khác nhau".