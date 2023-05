Con gái 3 tuổi trốn trong cốp ôtô tạo bất ngờ cho bố

Nhân sinh nhật của bố, Xiaoxiao (Hồ Nam, Trung Quốc) tập luyện tiết mục violin và bất ngờ đàn tặng bố khi trốn trong xe hơi của gia đình.

Xiaoxiao đợi sẵn bố trong cốp xe để tặng món quà bất ngờ.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cảm động của gia đình ở tỉnh Hồ Nam đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Xiao, mẹ bé gái, đăng tải clip nhân ngày sinh nhật lần thứ 36 của chồng, họ Liu.

Trong đoạn video, Xiao dẫn chồng đến bãi đậu xe gần nhà. Tại đây, Xiaoxiao, cô con gái 3 tuổi của cặp đôi, đã đợi sẵn bên trong cốp chiếc minivan của gia đình, theo South China Morning Post.

Khi Xiao mở cốp xe bằng điều khiển từ xa, Liu ngạc nhiên khi thấy con gái ngồi trong, mặc chiếc váy xinh xắn, cầm cây violin. Khi tiếng piano phát ra từ loa, cô bé bắt đầu chơi theo giai điệu bài "Chúc mừng sinh nhật" và ca khúc "Listen to me, thank you" - bài hát từng lan truyền vào năm 2020, được nhiều trẻ em Trung Quốc thể hiện để cảm ơn các nhân viên y tế.

Xiaoxiao học violin được 10 tháng nay.

Người mẹ cho biết Xiaoxiao đã rất hào hứng với món quà sinh nhật bất ngờ dành tặng bố và tích cực tập luyện chuẩn bị. Xuyên suốt màn biểu diễn, Liu dựa người vào xe, nhìn con gái với nụ cười tươi.

Sau khi hoàn thành hai bài hát, Xiaoxiao hôn cha mẹ và nói với Liu: "Bố đã vất vả rồi". Màn chúc mừng sinh nhật bất ngờ của bé gái khiến nhiều người thích thú.

“Đây là món quà tuyệt vời nhất mà một người cha có thể nhận được", một người bình luận.

“Đây là khoảnh khắc anh ấy sẽ nhớ suốt đời”, một người khác viết.

Một số người cũng bị ấn tượng trước khả năng âm nhạc của cô bé 3 tuổi. Xiao, cũng là giáo viên dạy violin, cho biết con gái đã học chơi nhạc cụ này được 10 tháng và luyện tập nhiều là bí quyết thành công của cô bé.

Một số dân mạng cũng so sánh màn thể hiện của Xiaoxiao với hình ảnh một bé gái 6 tuổi từng được chia sẻ. Mẹ em quay video ghi lại những độc tác múa ballet vụng về của con, cho biết cô đã chi gần 100.000 nhân dân tệ ( 14.500 USD ) để học những năm gần đây.