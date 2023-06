Con gái 2 tuổi của Thiên An và Jack

Sol được khen đáng yêu với những hình ảnh tạo dáng hài hước. Cô bé là con của Jack và Thiên An nên luôn nhận sự quan tâm của dư luận. Thiên An sinh năm 1998 ở Bình Dương. Cô theo học đại học ở TP.HCM và nổi tiếng sau khi vào vai người yêu của Jack trong 4 MV là Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình và Hoa vô sắc. Cô từng có thời gian hẹn hò Jack, sau đó chia tay và Thiên An hiện một mình nuôi con chung của hai người. Chuyện tình cảm của hai người từng gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài.