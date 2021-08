Con gái 13 tuổi của Jennifer Lopez

Bé Emme Anthony bước sang tuổi 13 có ngoại hình cá tính. Jennifer Lopez tự hào khi con gái sớm bộc lộ năng khiếu ca hát.

Theo Hello Magazine, ngày 29/8, Emme Anthony - con gái của ca sĩ Jennifer Lopez - xuất hiện trong tiệc sinh nhật của em họ Lucie. Lucie là con gái nhà báo Lynda Lopez, em ruột J.Lo.

Trong các bức ảnh được đăng tải, bé Emme Anthony khiến người hâm mộ chú với kiểu tóc ngắn nhuộm màu xanh xám. Emme đã quyết định thay đổi kiểu tóc từ mùa hè năm nay. Trước đó, Emme để tóc dài nữ tính.

Bé Emme Anthony (ngoài cùng bên trái) trong tiệc sinh nhật của người em họ. Ảnh: Hello Magazine.

Emme Anthony sinh năm 2008 tại Mỹ, là con của Jennifer Lopez và chồng thứ ba - ca sĩ Marc Anthony. Emme có một em trai sinh đôi - Maximilian David Muniz - ra đời sau em 11 phút.

Sinh ra trong nhung lụa, Emme được mẹ cho diện hàng hiệu, du lịch bằng chuyên cơ riêng. Không những thế, Emme còn được ngồi hàng ghế VIP trong show diễn thời trang tại Paris cùng mẹ.

Emme đang bước vào độ tuổi phát triển toàn diện. Cô bé là niềm tự hào của JLo khi sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Giọng ca On The Floor kể rằng con gái "biết hát trước cả biết nói".

Năm ngoái, bé Emme gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu Super Bowl 2020 cùng mẹ. Cả hai hòa giọng trong bản hit Let’s Get Loud. Sự dạn dĩ và duyên dáng của Emme nhận được tràng vỗ tay từ khán giả.

Trên trang cá nhân, không ít lần Lopez chia sẻ khoảnh khắc con gái hát. Trong đoạn video cover ca khúc If I Ain't Got You của Alicia Keys, Emme cất giọng hát khi đang đùa nghịch ở phòng luyện thanh của mẹ.

Jennifer Lopez tự hào về giọng hát của con gái. Ảnh: Mamaslatinas.

Emme sống cùng gia đình ở New York. Nguồn tin TMZ tiết lộ cô bé không phản đối khi mẹ trở lại với chú Ben Affleck. Cặp sao Hollywood đang tìm nhà ở Los Angeles để dọn về sống chung.