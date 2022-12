Con gái 11 tuổi của Mariah Carey

Monroe (11 tuổi) gây bất ngờ khi song ca "Away in a Manger" cùng mẹ Mariah Carey.

Theo People, Mariah Carey vừa tham gia show diễn Merry Christmas to All. Trong chương trình, nữ ca sĩ có màn song ca cùng con gái Monroe (11 tuổi). Hai mẹ con diện đầm đôi màu trắng, biểu diễn bài thánh ca Away in a Manger.

Monroe gây bất ngờ với chất giọng cao, khỏe ở tuổi 11. Cô bé được nhận xét thừa hưởng năng khiếu ca hát từ người mẹ nổi tiếng. Hàng nghìn khán giả tại sự kiện đã nồng nhiệt cổ vũ cho Monroe. Kết thúc ca khúc, Mariah Carey hôn lên trán và bày tỏ niềm tự hào về con gái.

Đây không phải là tiết mục đầu tiên Mariah Carey biểu diễn chung cùng con gái. Monroe từng đứng chung sân khấu với mẹ tại nhiều show diễn ở Mỹ vào năm 2017 và 2018.

Monroe thừa hưởng năng khiếu âm nhạc của mẹ. Ảnh: @mariahcarey.

Monroe cùng với Moroccan là cặp song sinh của Mariah Carey và chồng cũ Nick Cannon. Cặp sao ly dị khi hai con còn nhỏ. Sau khi chia tay, Mariah Carey và Nick Cannon phân chia quyền nuôi con.

Những năm qua, Mariah Carey không còn tham công tiếc việc mà dành nhiều thời gian cho các con. Trong bài phỏng vấn, "họa mi nước Mỹ" chia sẻ: "Các con tôi sẽ không bao giờ bị đe dọa như tôi từng bị. Cảnh sát sẽ không xộc vào nhà chúng tôi. Các con sẽ có nhiều quần áo để mặc và có thể làm từ thiện. Chúng sẽ không phải sống trong sợ hãi, không bao giờ phải lo trốn chạy và không bao giờ tìm cách làm hại người khác".

Mariah Carey tiết lộ hai con có những thói quen, tính cách khác biệt nhau. Moroccan có sở trường về công nghệ, còn Monroe rất yêu thích âm nhạc và đi hát cùng mẹ từ bé.

Vào tháng 6, Mariah Carey vướng vào vụ kiện liên quan đến ca khúc Giáng sinh kinh điển All I Want For Christmas Is You. Andy Stone kiện Mariah Carey và Walter Afanasieff (đồng tác giả bài hát) đã lấy tên ca khúc mà ông sáng tác từ năm 1989 để đặt cho bài hát của mình.

All I Want for Christmas Is You, ca khúc kinh điển với 28 năm tuổi đời, được coi là "mỏ vàng" của Mariah Carey. Cô thu về khoảng 2,6 triệu USD /năm từ ca khúc. Trong cuộc phỏng vấn của EW, nữ ca sĩ nói: "Nhạc phẩm trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống, nhất là vào ngày lễ. Tôi thấy tự hào vì tôi rất yêu Giáng sinh".