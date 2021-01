Con đường thành công của 'Nữ hoàng nhạc đồng quê' Dolly Parton

Tác giả Sarah Smarsh đã cho ra mắt cuốn tiểu sử về "Nữ hoàng nhạc đồng quê" Dolly Parton, người có khối tài sản khoảng 500 triệu USD.

Trong sự nghiệp của mình, tài sản nổi tiếng nhất của Dolly Parton không chỉ là tài năng âm nhạc phi thường, mà là sự đóng góp ở nhiều lĩnh vực.

Dolly Parton có ảnh hưởng mạnh mẽ không chỉ trong dòng nhạc đồng quê. Ảnh: Getty.

Đi lên từ gian khó

Sự vươn lên của Dolly Parton, từ thời thơ ấu trong căn nhà gỗ bên bờ sông Little Pigeon ở Tennessee là câu chuyện từ nghèo khó đến giàu có. Đối với Sarah Smarsh, cựu nghiên cứu viên tại Đại học Harvard, Mỹ, và là người hâm mộ Parton, chặng đường khó khăn này cũng giúp Parton trở thành biểu tượng nữ quyền.

Trong cuốn She Come By It Natural, vừa là hồi ký, cũng là tiểu sử, Smarsh đã giới thiệu các bài hát của Dolly và cách ngôi sao này sống, gây ảnh hưởng đến một thế hệ phụ nữ Mỹ.

Cuốn sách được viết bằng sự pha trộn giữa những câu chữ đầy cảm xúc và những biệt ngữ hàn lâm nghiêm túc. Smarsh viết rằng khi Dolly rời nhà năm 17 tuổi để đến Nashville, bà không chỉ tìm kiếm danh vọng và của cải, giống như nhiều phụ nữ trẻ khác bị thu hút bởi sự phô trương, mà bà còn có “ước mơ trở nên độc lập, bất chấp chuẩn mực giới tính”.

Mặc dù có ngoại hình đẹp và tài năng, Dolly đã có thời gian khốn khó khi lần đầu tiên đến kinh đô của âm nhạc đồng quê nước Mỹ. Bà phải đi lang thang trong các hành lang của khách sạn, tìm các khay phục vụ phòng để lấy đồ ăn.

Năm 18 tuổi, bà kết hôn với Carl Dean, người vẫn sát cánh với bà đến ngày nay. Dean, người điều hành một công ty sản xuất nhựa đường, là nhân vật khá bí ẩn, hiếm khi chụp ảnh.

Cuốn sách mới được ra mắt tháng 10/2020. Ảnh: Amazon.

Bước đột phá lớn của Dolly xảy đến khi bà có được vị trí trong một chương trình truyền hình do Porter Wagoner, ca sĩ nhạc đồng quê, tổ chức.

Chẳng bao lâu, bà nổi tiếng hơn Wagoner. Một trong những bản hit đầu tiên của bà là Jolene, với điệp khúc: "Tôi van xin bạn, xin đừng cướp đi người đàn ông của tôi". Đó là bài hát được lấy cảm hứng từ nhân viên ngân hàng, từng tán tỉnh chồng của Dolly.

Sau bảy năm, Dolly tách khỏi Wagoner cùng một vụ kiện cáo. Dolly đã giải quyết vụ kiện với bạn cũ với giá một triệu USD.

Bài hát bà viết để đánh dấu sự “chia tay” của họ, I Will Always Love You, đã bán được 20 triệu bản khi Whitney Houston thu âm vào năm 1992. Đáng kinh ngạc hơn, Dolly đã nói không với Elvis, người muốn thu âm bài hát nhưng chỉ khi Elvis sở hữu 50% giá trị bản quyền.

Tư duy kinh doanh

Dolly đã chứng tỏ rằng ngoài tính vui nhộn của mình, bà có một sự kiên định. Như điều Smarsh viết, bà là “con cá mập kinh doanh thông minh với ngoại hình khơi gợi nhiều ảo tưởng”.

Dolly chuyển sang đóng phim và đạt được thành công với 9 To 5, bộ phim hài. Bài hát vui nhộn cùng tên mà bà viết cho bộ phim đã trở thành bài ca cho phụ nữ lao động khắp nơi. Các bộ phim thành công khác tiếp theo là Steel Magnolias và The Best Little Whorehouse In Texas.

Bà mở công viên giải trí ở Tennessee năm 1986. Ảnh: Rex.

Năm 1986, bà mở Dollywood, công viên giải trí của riêng mình ở Tennessee, nơi thu hút 3 triệu du khách mỗi năm và cung cấp việc làm cho một khu vực khó khăn.

Sau đó, bà thành lập hãng riêng để có thể thu âm bất cứ thứ gì mình muốn, không chỉ nhạc đồng quê mà còn cả bluegrass, gospel và pop.

Dolly đã dần thay đổi quan điểm của công chúng, từ một "Nữ hoàng nhạc đồng quê" hơi khó tính trở thành siêu sao.

Việc xuất hiện trước 180.000 người hâm mộ tại Glastonbury năm 2014 đã giúp bà nổi tiếng trên đường phố.

Bà nhún vai: "Tôi lớn lên trong trang trại, vì vậy thứ bùn này không phải là điều gì mới mẻ đối với tôi".

Dolly cũng là nhà từ thiện nhiệt tình. Trong 25 năm qua, bà âm thầm tài trợ cho Imagination Library, chương trình xóa mù chữ được thành lập để vinh danh người cha mù chữ của bà.

Chương trình này gửi đi một cuốn sách mỗi tháng cho trẻ em, trong đó có 40.000 em ở Anh. Mùa xuân năm 2020, bà quyên góp một triệu USD để hỗ trợ phát triển vắc xin Moderna Covid.