Con đường gia nhập giới thượng lưu của nữ triệu phú Anh thế kỷ 20

Ferdinand Mount đã tiết lộ nhiều bí mật về con đường gia nhập giới thượng lưu nước Anh của nữ triệu phú Munca trong cuốn hồi ký “Kiss Myself Goodbye”.

Chẳng phải chúng ta đều thích có một người dì giàu có, người có thể đưa chúng ta đến rạp hát trên chiếc Rolls có tài xế của bà trước buổi tiệc trà ở Claridge’s, London?

Đó là một trong nhiều điều khiến cậu bé Ferdinand Mount thích khi ở với dì Betty và chú Greig trong ngôi nhà thoải mái tại Home Counties vào đầu những năm 1950.

Một ngày nọ, dì Betty nói với Ferdinand: “Hãy gọi chú dì là Unca và Munca, như trong truyện thiếu nhi The Tale Of The Bad Mice. Cậu bé nhỏ tuổi lúc đó còn chưa hiểu những hành động của dì mình có ý nghĩa như thế nào.

Cuốn sách ra mắt ngày 29/10. Ảnh: Amazon.

Và trong cuốn hồi ký mới Kiss Myself Goodbye, Ferdinand Mount đã vén màn câu chuyện có thật về việc Munca đơn thương độc mã leo lên các nấc thang xã hội và cách bà bỏ lại quá khứ ngang trái. Theo Ferdinand, toàn bộ cuộc sống sung túc của Munca được xây dựng trên nhiều lời nói dối.

Ferdinand tiết lộ dì Munca từng nhiều lần kết hôn và những bí mật này đã gây ra nhiều tổn thương tâm lý cho con gái Georgie của dì. Georgie không chỉ bị Munca phản đối việc kết hôn với tình yêu của đời cô, David Dimbleby, mà còn hết sức lo sợ rằng một lúc nào đó, những kẻ săn tin sẽ đánh hơi ra sự thật.

Với giọng văn đôi chút hóm hỉnh, Ferdinand đưa chúng ta đi từ thế giới hào nhoáng của những ly trà cao cấp ở Claridge’s đến những địa điểm ít nổi tiếng khác, nơi từng góc của sự thật được phơi bày.

Thông qua việc đọc được một bài báo trên tờ Country Life về ngôi nhà theo phong cách hiện đại Charters ở Berkshire, Ferdinand bắt đầu tìm hiểu câu chuyện. Căn nhà Charters thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Frank Parkinson và vợ ông, Doris. Bài báo đề cập rằng việc trang trí nội thất đã được thực hiện bởi em gái của Doris, bà "Mrs G. R. Mount".

Munca (ngoài cùng bên trái) vươn lên cuộc sống thượng lưu từ một khởi đầu khiêm tốn. Ảnh: Daily Mail.

Từ đó, Ferdinand đã lần theo dấu vết của hai chị em, Doris và Munca, và biết đến sự nghèo đói khắc nghiệt của Sheffield, nơi cả hai được sinh ra. Gia đình họ trở nên túng quẫn khi người cha qua đời vì bệnh lao phổi.

Rất khó để theo dõi cuộc sống của dì Munca trước khi kết hôn với chú Greig nhưng tác giả đã tìm hiểu được rằng Munca từng kết hôn với ít nhất hai người, trong đó có vận động viên cricket của hạt Gloucestershire và nhiều mối quan hệ tình cảm khác. Những điều này diễn ra là do Munca đã nhiều lần đổi sang những cái tên sang trọng.

Vận động viên cricket mà Munca từng kết hôn vào năm 1933 có tên Dallas Page, đội trưởng đội cricket Gloucestershire. Ông chết trong một vụ tai nạn ôtô vào ngày kết thúc mùa giải năm 1936, sau khi đánh bại đội Nottinghamshire. Vào lúc đó, Munca đang ở miền nam nước Pháp và không về dự đám tang của ông mà chọn tiếp tục hành trình.

Có rất nhiều chi tiết nhỏ trong câu chuyện này và Ferdinand đã giúp người đọc lật giở từng trang sách với sự gợi mở về nhiều địa điểm, hàng loạt tiết lộ bất ngờ khiến người đọc ý thức sâu xa về hậu quả đen tối của một cuộc sống mà mọi lời nói dối nhỏ đều dẫn đến những vấn đề lớn hơn.