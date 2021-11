Con đường đến sàn diễn quốc tế của người mẫu Phương Oanh

Với nghệ danh Dahan Phuong Oanh, nữ người mẫu 22 tuổi là một trong những người mẫu Việt gây ấn tượng với các nhà mốt lớn như Gucci, Dolce & Gabbana...

Chinh chiến trên đấu trường quốc tế

Dừng chân sớm ở cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2017 mùa giải All-Stars, song Phương Oanh không ngừng cho thấy sự trưởng thành. Cô không gò bó bản thân trong thị trường Việt Nam. Nữ người mẫu quyết tâm vươn ra biển lớn và tạo được những dấu mốc đáng chú ý trong sự nhiệp. Phương Oanh nhiều lần xuất hiện trên sàn diễn hay trong chiến dịch của các nhà mốt quốc tế. Phương Oanh cho biết cô may mắn casting thành công và trình diễn cho MM6 Maison Margiela và Dolce&Gabbana tại Tuần lễ thời trang Milan (Italy) mùa Xuân - Hè 2022. Song vì chưa từng làm việc ở thị trường này, mỗi ngày cô đều có lịch casting để xây dựng hồ sơ. Chia sẻ với Zing, cô cho biết tầm tháng 11/2020, công ty chủ quản của cô đã liên hệ với các đối tác ở Paris (Pháp). Qua vài buổi trò chuyện online, Phương Oanh được nhận vào 2 thị trường gồm Paris và Milan, lần lượt với công ty quản lý là Women 360 Management Paris và Women Management Milano. Tuy nhiên do vướng việc làm visa, đến tháng 9, Phương Oanh mới chính thức đặt chân tới Milan.

Trải nghiệm khi làm việc ở nước ngoài

Chuyện người mẫu Việt vươn ra quốc tế không còn xa lạ. Điều này giúp họ tạo dựng được tên tuổi, phần nào giúp thời trang Việt được công nhận. Bên cạnh đó, việc hoạt động nơi xứ người cũng tồn tại những khó khăn nhất định. Khi casting ở Milan, Phương Oanh nhận thức được sự áp lực do tính cạnh tranh cao. Mỗi ngày, hàng trăm gương mặt mới từ khắp nơi trên thế giới chuyển đến Milan. Cô có cơ hội casting cho Prada, Versace và một số thương hiệu lớn khác. Tuy nhiên, tỷ lệ để gương mặt mới từ châu Á trúng show khi chưa kịp xây dựng hồ sơ là không cao. Qua mỗi lần casting, Phương Oanh tích lũy được kinh nghiệm cho những lần sau. Mặt khác, Phương Oanh cho biết khi sống chung cùng nhiều người mẫu khác, nhiều chuyện có thể xảy ra. Song cô vẫn cảm thấy vui vẻ cùng nhóm bạn thân tại đây. "Sau ánh đèn sân khấu, mọi người chỉ là những cô gái trẻ cùng một đam mê nhưng bình thường như bao cô gái trẻ khác. Mọi người cũng thân thiện. Bản thân tôi chưa gặp ai nghĩ họ là ngôi sao cả", cô nói.