Cơn 'địa chấn' toàn cầu mang tên phim truyền hình Hàn Quốc

Sự bùng nổ của hàng loạt phim Hàn Quốc đã thúc đẩy lượng đăng ký dịch vụ của Netflix trên toàn cầu, khiến nhiều ông lớn truyền thông khác cũng tìm cách thâm nhập thị trường này.

Mỗi khi Chanette Thompson bị vấp ngón chân, khả năng cao cô sẽ hét lên: “Aish” (tiếng Hàn có nghĩa là “ôi không” hoặc “chết tiệt”). Nhưng người nghệ sĩ trang điểm này sống ở Los Angeles và chưa bao giờ tới Hàn Quốc, thậm chí còn không biết tiếng Hàn.

Bloomberg cho rằng việc cô có xu hướng chửi thề bằng ngôn ngữ không thông thạo là minh chứng cho niềm vui xem phim Hàn Quốc của Thompson.

Lần đầu tiên Thompson biết đến phim Hàn Quốc là hơn một thập kỷ trước. Cô dễ dàng say mê Pink Lipstick (tạm dịch: Nụ hồng hờ hững) có nhân vật chính đẹp trai và cốt truyện gợi nhắc cô tới vở kịch nhiều tập The Young and the Restless thường xem với bà ngoại. Kể từ đó, niềm đam mê với phim Hàn Quốc của cô lớn dần.

Netflix của Thompson tràn ngập các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Cô đăng ký cả dịch vụ phát trực tuyến khác, Viki, để tiếp cận thêm nhiều chương trình Hàn Quốc. Cô cũng đến các nhà hàng Hàn Quốc thử những món ăn nhìn thấy trong phim, và lên kế hoạch tới nước này du lịch vào năm 2025.

“Tôi cũng xem truyền hình Mỹ, nhưng tôi xem truyền hình Hàn Quốc nhiều hơn”, cô nói.

Phim Hàn Quốc đã phát triển thành một trong những loại chương trình phổ biến nhất trên thế giới. Thành công của Squid Game ("Trò chơi con mực") tới Ký sinh trùng đã biến Hàn Quốc trở thành một trong những trung tâm giải trí toàn cầu.

Theo Media Partners Asia, Hàn Quốc là nhà sản xuất chương trình thành công lớn nhất châu Á. Đây cũng là nhà sản xuất loạt phim ăn khách lớn nhất trên toàn cầu cho Netflix, bên ngoài Mỹ. Công ty cho biết hơn 60% khách hàng đã xem chương trình Hàn Quốc vào năm ngoái.

Thành công không đến trong một đêm

Trong hai tuần liên tiếp của tháng 3, The Glory ("Vinh quang trong thù hận") - bộ phim dài 16 tập kể về một phụ nữ tìm cách trả thù nhóm bắt nạt từ hồi cấp 3 - là bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix. Đây là một trong 10 loạt phim nổi tiếng nhất của Netflix tại hơn 90 quốc gia, bao gồm Argentina, Pháp, Ấn Độ và Nam Phi.

Netflix đầu tư 500 triệu USD ở Hàn Quốc vào năm 2021. Sau thành công của Trò chơi con mực và nhiều loạt phim khác, công ty này đã tăng sản xuất lên ít nhất 34 chương trình trong năm nay.

Theo Media Partners Asia, Netflix hiện chi gần 1 tỷ USD /năm. Một số công ty truyền thông lớn nhất thế giới cũng đang tìm cách nối gót Netflix.

Disney+ và Apple TV+ nằm trong số các dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu tìm kiếm các thỏa thuận đẩy mạnh đầu tư vào Hàn Quốc. Amazon.com - không vận hành dịch vụ phát trực tuyến ở Hàn Quốc - cũng đang mua các chương trình Hàn Quốc.

Thành công của truyền hình Hàn Quốc không đến chỉ sau một đêm.

Vào những năm 1950, Lee Byung Chul - người sáng lập Tập đoàn Samsung - đã thành lập CJ CheilJedang, tập đoàn thực phẩm và sức khỏe. Sản xuất truyền hình không nằm trong kế hoạch ban đầu.

Tuy nhiên, hậu Chiến Tranh Lạnh, giới chính trị Hàn Quốc bắt đầu khuyến khích các công ty lớn nhất đầu tư vào lĩnh vực giải trí. Họ tin quyền lực mềm có thể thúc đẩy lợi thế quốc gia.

Trong hai tuần liên tiếp của tháng 3, Vinh quang trong thù hận là bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix. Ảnh: Courtesy Netflix.

Vào những năm 1990, hai người cháu của ông Lee - Lee Jay Hyun và Miky Lee - biến CJ thành tập đoàn giải trí lớn mạnh. Họ tạo và mua lại một số mạng truyền hình trong nước, doanh nghiệp tổ chức sự kiện và hãng thu âm. Năm 1994, họ đầu tư 300 triệu USD vào DreamWorks SKG - xưởng phim mới do Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg và David Geffen thành lập.

Năm 1998, tập đoàn CJ mở cụm rạp chiếu phim đầu tiên, tạo ra chuỗi rạp khắp châu Á.

Sau đó, gia đình Lee thành lập bộ phận mới để sản xuất phim truyền hình. Theo thời gian, công ty đạt được thỏa thuận với nhiều biên kịch và đạo diễn giỏi nhất cả nước.

Năm 2016, gia đình Lee tách Studio Dragon khỏi công ty giải trí CJ E&M. Cùng năm đó, Studio Dragon sản xuất Guardian: The Lonely and Great God ("Yêu tinh") - bộ phim truyền hình cáp đầu tiên trong lịch sử đạt rating 20% mỗi tập.

Bước ngoặt của Netflix

Vài năm trước, khi Netflix bắt đầu mở rộng sang châu Á, công ty tập trung thâm nhập Nhật Bản, khi họ thường coi đây là thủ phủ văn hóa của khu vực nhờ sức hấp dẫn toàn cầu của anime.

Tuy nhiên khi dấn sâu hơn vào châu Á, các CEO của Netflix nhận ra Hàn Quốc mới chính là chìa khóa thu hút người đăng ký mới. Trước đó, nhiều người thường tải xuống bất hợp pháp các tập phim từ những trang web lậu.

Vào năm 2019, Netflix ký thỏa thuận, cấp phép quyền phát trực tuyến cho nhiều chương trình của Studio Dragon và nắm giữ cổ phần nhỏ trong công ty.

Theo đó, một loạt phim sẽ chiếu trên truyền hình Hàn Quốc trước, sau đó vài giờ sẽ xuất hiện luôn trên Netflix. Từ đó, hàng triệu khách hàng ở Hàn Quốc đã đăng ký Netflix, giúp biến châu Á thành thị trường phát triển nhanh nhất của công ty này.

Bằng cách thêm phụ đề và lồng tiếng cho loạt phim Hàn Quốc, Netflix đã giới thiệu các chương trình tới vô số người xem mới ở Mỹ Latin, châu Âu và Mỹ.

Thành công liên tiếp của các bộ phim Hàn Quốc thúc đẩy lượng người đăng ký Netflix. Ảnh: Netflix.

Đại dịch Covid-19 cũng thúc đẩy lượng khán giả. Vào mùa thu 2021, các chương trình Hàn Quốc thường xuyên xuất hiện trong danh sách xem nhiều nhất của Netflix. Trên toàn cầu, người dùng Netflix bắt đầu dành nhiều thời gian xem các chương trình từ Hàn Quốc nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào ngoài Mỹ, bao gồm cả Vương quốc Anh.

Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang hy vọng xu hướng này sẽ kéo dài. Các hãng phim tăng sản lượng phim truyền hình dài tập lên hơn 50% trong ba năm qua, phát hành hơn 125 chương trình vào năm 2022.

Họ mong muốn chứng minh truyền hình Hàn Quốc có thể tránh được số phận của điện ảnh Hong Kong hay nhạc pop Nhật Bản. Đây đều là những loại hình giải trí từng vang dội trên khắp toàn cầu, nhưng sức hút dần giảm.

CJ E&M còn chặng đường dài phía trước để bắt kịp các ông lớn truyền thông phương Tây. Công ty đã thành lập hai bộ phận sản xuất mới - CJ ENM Studios và Fifth Season. Gần đây, công ty thành lập bộ phận Studio Dragon tại Nhật Bản và cũng đang mở rộng sang Thái Lan.

Tại thị trấn Paju, CJ E&M xây dựng một studio truyền hình hoàn toàn mới lớn nhất cả nước. Giai đoạn hai là xây dựng xưởng sản xuất ảo mô phỏng công nghệ sử dụng trong The Mandalorian của Walt Disney.

“Nếu ai đó nói về ngành truyền thông, tôi muốn có 3 công ty. Netflix là công ty phát trực tuyến hàng đầu, Disney là công ty mang thương hiệu gia đình và CJ là công ty truyền thông không nói tiếng Anh hiệu quả nhất trên thế giới”, Steve Chung - đồng CEO của CJ tại Mỹ và là giám đốc toàn cầu của công ty - chia sẻ.