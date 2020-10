Con dâu của một YouTuber bị tống tiền vì chat 'sex'

Người phụ nữ sau khi bị gạ khỏa thân, thực hiện các hành động khiêu dâm đã bị Thiện sao chụp lại các hình ảnh, clip nhạy cảm để tống tiền.

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ Cưỡng đoạt tài sản do Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển giao để điều tra theo thẩm quyền. Kẻ bị bắt đã có hành vi dùng clip “nóng” để tống tiền một cô gái.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận đơn của chị N. (25 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) tố cáo Ngô Văn Thiện (23 tuổi, ngụ thôn Hòa Luật Nam, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; chỗ ở hiện nay phường Long Bình, quận 9) vì có hành vi nhiều lần cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, vào khoảng tháng 8, Thiện lên mạng xã hội lấy tên “Bigo Live” rồi làm quen với chị N. Sau đó, Thiện và chị N. có cho nhau số điện thoại di động để tiện nhắn tin, nói chuyện qua lại.

Ngô Văn Thiện. Ảnh: Facebook nhân vật.

Cứ vào cuối giờ làm mỗi ngày, Thiện về nhà trọ rồi sử dụng điện thoại với nick name “Huy” nhắn tin cho chị N. tâm sự rồi yêu cầu "chat sex", khoe ảnh “nóng”. Nếu chị N. cho xem hình ảnh khỏa thân thì Thiện sẽ tặng quà trên phần mềm mạng xã hội “Bigo Live” để chị N. quy đổi thành tiền mặt.

Tưởng thật, cô gái không hề biết mình đã lọt vào kế của kẻ lưu manh mà cứ vô tư phô diễn thân thể để mong được nhận quà. Trong lúc chị N. khỏa thân và thực hiện các hành động khiêu dâm, kích dục nhạy cảm theo yêu cầu thì Thiện đã dùng một chiếc điện thoại khác quay lại toàn bộ các hình ảnh cô gái không mặc quần áo, đặc biệt là những chỗ “kín”.

Sau khi có được những hình ảnh, video clip như ý muốn, Thiện lộ ngay là kẻ đê hèn đe dọa, uy hiếp và buộc chị N. phải chuyển tiền cho anh ta, nếu không sẽ đăng tải các hình ảnh, clip nhạy cảm của chị lên mạng xã hội. Vì Thiện biết được yếu điểm của chị N. là con dâu của một YouTuber nổi tiếng trong thời gian gần đây, nếu để lộ hình ảnh sẽ rất tai tiếng cho gia đình.

Quá lo sợ, chị N. làm theo yêu cầu của Thiện nên đã chuyển khoản 3 lần với tổng số tiền 9 triệu đồng vào tài khoản số 004100037... mở tại ngân hàng Vietcombank, mang tên N.T.H. do Thiện cung cấp. Toàn bộ số tiền trên Thiện đều đến các trụ ATM trên tuyến đường Lê Văn Việt rút để tiêu xài.

Lòng tham của Thiện không dừng lại. Mỗi lần hết tiền tiêu, anh ta lại nhắn tin cho chị N. đe dọa buộc phải tiếp tục chuyển tiền.

Nhận thấy gã trai sẽ không dừng lại, sẽ khống chế mình nhiều lần nữa để có tiền nên chị N. đã bay từ Bắc Giang vào TP.HCM làm đơn gửi Công an TP.HCM cầu cứu.

Chiều tối 28/9, tại quán cà phê Cây Bàng ở đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thiện xuất hiện tiếp tục đe dọa, uy hiếp và buộc chị N. phải cho quan hệ tình dục sẽ xóa clip. Ngay lúc này, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự thành phố phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 9 xuất hiện khống chế tên lưu manh này đưa về trụ sở công an làm việc.

Quá trình điều tra, Thiện đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan công an thu giữ của Thiện điện thoại di động và số tiền một triệu đồng. Về chủ tài khoản mà Thiện sử dụng để cưỡng đoạt tiền là của chị N.T.H. (22 tuổi, quê xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Chị H. và Thiện chung sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn được khoảng 2 năm tại phường Long Bình, quận 9. Hiện nay, H. đang mang thai khoảng 9 tháng. Vào thời gian khoảng tháng 5, do H. không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng nên đã đưa thẻ cho Thiện quản lý và sử dụng cho đến nay.

Cơ quan điều tra xác định, do cần tiền tiêu xài, Ngô Văn Thiện đã nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của chị N. Hắn sử dụng điện thoại di động cá nhân, đăng nhập vào mạng xã hội với nick name “Huy” để nhắn tin gạ tình, dụ dỗ chị N. Thiện yêu cầu cô gái khỏa thân, thực hiện các hành động khiêu dâm để sao chụp lại các hình ảnh, clip nhạy cảm hòng tống tiền.

Hành vi của Ngô Văn Thiện có đủ yếu tố của tội Cưỡng đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn quận 9 và số tiền bị chiếm đoạt dưới 500 triệu đồng nên thuộc thẩm quyền điều tra của công an quận này.