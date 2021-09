Con dao hai lưỡi của việc có ngoại hình giống người nổi tiếng

Kiếm bộn tiền nhờ ngoại hình giống ngôi sao, Ty Jones, Nathan Meads và Lystra Adams cũng phải chấp nhận sống trong sự rình rập của những khán giả quá khích.

Ty Jones từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ trở thành nghệ sĩ giải trí, cho đến khi anh nhận ra mình quá giống Ed Sheeran.

Tại Manchester, nước Anh, người đàn ông tóc vàng từ nghề kiểm lâm viên đã chuyển sang làm diễn viên, ca sĩ đầy tham vọng. Ngoại hình đặc biệt giúp anh nhận được sự ưu ái.

Jones tự hào chia sẻ trên New York Post ngày 27/9: "Có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt của tôi ở London và Los Angeles".

Ty Jones (trái) và Ed Sheeran khi cùng diện áo sơ mi họa tiết ca rô. Ảnh: New York Post.

Hạnh phúc khi là bản sao

Ty Jones được rất nhiều người nhận xét giống ca sĩ Shape of You ở dáng mặt tròn, màu mắt xanh, tóc vàng, thân hình mũm mĩm, chiều cao và phong cách thư sinh.

Đối với người đàn ông sống ở Sale, đây là sự may mắn. Chấp nhận bị gọi là "bản sao Ed Sheeran", Jones đã được hưởng những đặc quyền mà không phải ai cũng có: Nhãn hàng tặng sản phẩm, khán giả gửi quà, được mời đến dùng bữa ở nhà hàng với tư cách khách VIP.

Theo New York Post, Jones đang tận dụng tối đa vẻ ngoài để làm bàn đạp tiến thân trong showbiz. Anh tích cực học đàn guitar, thanh nhạc, học diễn xuất với mục tiêu trở thành nghệ sĩ.

Jones tâm sự: "Tôi khao khát làm chủ các bản hit như anh ấy (Ed Sheeran). Và không chỉ vậy, chắc chắn rằng tôi sẽ thử sức đóng phim hoặc những vai trò khác trong tương lai".

Tham gia chương tình của ITV, Jones nói anh luôn bị nhầm lẫn là Sheeran, đến nỗi Jones nhiều lúc không còn nhận ra con người thật của mình. Trước đó, kiểm lâm viên từng có cơ hội gặp giọng ca Bad Habits. Anh cho biết nam ca sĩ là người tốt bụng và hòa đồng.

Trường hợp khác là Nathan Meads. Người đàn ông 31 tuổi đã nhẵn mặt trên báo kể từ tháng 7 vì sở hữu gương mặt góc cạnh tương đồng nam diễn viên Brad Pitt. Meads tạm ngừng làm công việc tay chân sau khi được trả thù lao từ 250 đến 500 bảng Anh cho những công việc ngắn hạn liên quan đến vẻ ngoài giống thần tượng.

Nathan Meads (trái) và nam diễn viên Brad Pitt giống nhau ở gương mặt góc cạnh, nam tính. Ảnh: Diario UNO.

"Trong đám đông chen lấn, xô đẩy, đã có một phụ nữ tiến lại và nói rằng 'Cô rất giống Naomi Campbell'. Thực sự tôi không biết Naomi là ai, nhưng sau khi tìm hiểu, tôi hiểu ra rằng những người tiếp cận tôi đã lầm tưởng tôi là thần tượng của họ".

Đó là chia sẻ của Lystra Adams. Từ cô gái gốc Phi bị miệt thị ngoại hình, chưa từng đặt chân đến Paris, Milan hay New York, Lystra đã bất ngờ được mời làm việc cho công ty Model Bank (ở Birmingham, Anh) với vai trò như "bản sao Naomi Campbell".

Gương mặt quá giống huấn luyện viên The Face đã khiến cuộc đời Lystra Adams rẽ sang trang mới. Cô kiếm được hàng trăm nghìn USD mỗi tháng, được đưa đón bằng xe Limosine, bước đi trên thảm đỏ, có vệ sĩ bao quanh mọi lúc.

Tương tự Lystra Adams, Christine Mathis (33 tuổi, tiếp viên hàng không của hãng JetBlue) cũng kiếm bộn tiền nhờ vào vẻ ngoài như sinh đôi với Meghan Markle.

Cụ thể, Mathis được thuê đóng giả công nương Anh, cùng một người đàn ông giống Hoàng tử Harry đến sự kiện để nhận tiền. Bà mẹ một con cho biết không quá khó để nhập vai thành cựu diễn viên Hollywood.

Kate Shumskaya thường xuyên cosplay hình tượng Black Widow của Scarlett Johansson. Ảnh: Dailymotion.

Theo Yahoo, đầu tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện cô gái chuyên cosplay hình tượng Black Widow/Natasha Romanoff của Scarlett Johansson. Các video của cô có lượng người xem khủng, cao nhất đến 30 triệu view.

Khi cởi bỏ lớp trang điểm, Kate Shumskaya để lộ gương mặt chẳng khác gì lúc Johansson không make-up. Sự giống nhau đến kỳ lạ này khiến dân mạng đặt ra câu hỏi: "Phải chăng Scarlett có chị em song sinh?".

Theo HITC, Kate Shumskaya sinh năm 1996, là người mẫu, chuyên gia trang điểm kiêm blogger sống tại Nga. Cô đã xây dựng các kênh mạng xã hội thành công nhờ vào việc chấp nhận làm bản sao Johansson.

Bị rình rập, đe dọa và tấn công

Chia sẻ trên New York Post ngày 27/9, Ty Jones thừa nhận rằng việc sở hữu ngoại hình tương đồng Ed Sheeran không phải lúc nào cũng sướng.

Khi có việc cần ra ngoài mà không muốn bị theo dõi, Jones phải tiêu tốn vài giờ đồng hồ cải trang thành người khác nhằm tránh cảnh tượng đám đông xô đẩy, chen lấn nhau để được selfie với anh.

Tại Anh quốc còn một "bản sao Ed Sheeran" khác nổi tiếng không kém Jones, đó là Sam Williams - cháu trai diễn viên gạo cội Judi Dench. Williams kể Sheeran từng cứu anh khỏi đám đông ở show ca nhạc, bởi người hâm mộ quá khích đã nhầm anh với giọng ca nổi tiếng.

"Tôi lẫn trong đám đông của một trong những buổi biểu diễn mà Ed tổ chức. Rất nhiều người muốn chụp ảnh cùng tôi, thế là không gian xung quanh dần chật chội hơn. Khi đó tôi kiểu 'Tôi đâu phải Ed. Các bạn có thôi đi không?", Williams thuật lại.

Trước tình huống đó, giọng ca Shape of You đã cho lực lượng bảo vệ giải tán đám đông và đưa Williams đến khu vực an toàn.

Vào năm 2017, Williams cũng gặp tình huống khó xử trong lúc đi chơi ở Covent Garden cùng bà. Nữ diễn viên Judi Dench kể bà và cháu trai đã bị nhiều người qua đường chặn lại vì tưởng rằng Williams là Sheeran.

Lystra Adams được nhận xét giống Naomi Campbell. Ảnh: Mirror.

Đổi đời nhờ giống Naomi Campbell, nhưng Lystra Adams không tránh khỏi sự rình rập của antifan. Adams luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu khi đọc bình luận chửi bới, dọa giết nếu cô còn tiếp tục bắt chước siêu mẫu.

Công việc đóng giả Mr. Bean (Rowan Atkinson thủ vai) đã mang tới nguồn thu nhập ổn định cho Mongkol Prechajan. Dẫu vậy, ông phải sống cùng cảm giác sợ hãi, sợ bị tấn công vì có nhiều người chỉ trích Prechajan trục lợi từ việc sao chép nam diễn viên nổi tiếng.

Nathan Meads - bản sao Brad Pitt - lại vướng tình huống trớ trêu khác. Anh Meads kể bản thân gặp khó trong chuyện hẹn hò vì các cô gái trên mạng xã hội thường xuyên chửi bới anh là "đồ giả mạo".

"Họ muốn gọi video để xem tôi có thực sự tồn tại hay đang cố sao chép Brad Pitt. Nhiều cô đã nhấn nút report (báo cáo) tài khoản của tôi vì nghi ngờ tôi dùng thông tin giả", Meads chia sẻ.