Côn Đảo - điểm đến của du lịch tâm linh

Không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ mà Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) còn được biết đến là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở khu vực miền Nam.

Du lịch tâm linh thu hút nhiều du khách khi ghé thăm Côn Đảo. Ảnh: Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.

Du lịch tâm linh là hình thức du lịch dựa trên cơ sở khám phá văn hóa, tín ngưỡng và sự đa dạng tôn giáo. Loại hình du lịch này mang lại những cảm xúc và trải nghiệm thiêng liêng về mặt tinh thần cho du khách trong chuyến đi.

Ở Việt Nam, khách du lịch tâm linh thường ghé thăm các công trình văn hóa, tôn giáo hay những vùng đất linh thiêng gắn liền với câu chuyện lịch sử. Một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi nhắc đến du lịch tâm linh ở nước ta chính là Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Chuyến đi để chữa lành

Theo đánh giá của Tổ chức du lịch Thế giới năm 2007, du lịch tâm linh là phân khúc thị trường phát triển nhanh nhất dù chưa thể định nghĩa rõ ràng. Du lịch tâm linh sẽ là một trong những xu hướng chính của du lịch thế giới vì nhu cầu liên quan đến sức khỏe tinh thần. Loại hình du lịch này hướng tới sự chữa lành, tái tạo nguồn năng lượng tích cực và mang đến cảm giác bình yên.

Cố Tổng thống Ấn Độ, một quốc gia nổi tiếng về du lịch tâm linh, P. J. Abdul Kalam cho rằng: “Du lịch tâm linh hoàn toàn khác với việc tham quan các địa danh. Du lịch tâm linh có nghĩa là thăm viếng trái tim và tâm trí của những bậc hiền triết”.

Vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên Côn Đảo lại là điều khiến du khách ấn tượng. Ảnh: Vinh Gấu.

Hiện, du lịch tâm linh ở Việt Nam phát triển nhất ở hai hình thức: du lịch tâm linh gắn liền với đức tin, tôn giáo và du lịch tâm linh gắn với tín ngưỡng thờ cúng, tri ân những vị anh hùng dân tộc, người có công với đất nước.

Côn Đảo có đầy đủ những lợi thế để đáp ứng nhu cầu của du khách theo hai hình thức kể trên. Quần đảo chỉ rộng hơn 75 km2 nhưng sở hữu nhiều công trình văn hoá, tôn giáo nổi tiếng, linh thiêng để du khách thập phương đến vãn cảnh hay cúng bái, cầu nguyện.

Được mệnh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng” bởi quần đảo sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, nằm trong top các giải thưởng thế giới. Đây cũng là một trong những lợi thế của Côn Đảo khi phát triển du lịch tâm linh.

Côn Đảo còn sở hữu lợi thế về mặt tự nhiên trong phát triển du lịch tâm linh. Ảnh: Khánh Huyền.

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cho biết thời gian lưu trú của nhóm khách du lịch tâm linh thường không quá dài, thậm chí họ chỉ đi về trong ngày. Nếu thời gian lưu trú lâu, du khách thường kết hợp với những mục đích khác như nghỉ dưỡng.

Côn Đảo có thể tận dụng lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng của mình để thu hút và kéo dài thêm thời gian lưu trú của nhóm khách du lịch tâm linh. Bên cạnh đó, các dịch vụ du lịch phổ biến như dịch vụ vận chuyển, ăn uống, giải trí,... ở đây cũng đang rất phát triển.

Ngoài ra, du khách lựa chọn hình thức du lịch tâm linh còn mong muốn tìm thấy sự bình an, tĩnh lặng và tránh xa ồn ào, xô bồ của cuộc sống thường nhật. Chính vì vậy, những điểm đến phát triển du lịch tâm linh phải đáp ứng được cả tiêu chí về cảnh quan thiên nhiên.

Được mẹ thiên nhiên ưu ái, Côn Đảo sở hữu cảnh quan thiên nhiên với vẻ đẹp hoang sơ và bình dị. Nhiều du khách thừa nhận bị ấn tượng mạnh với cảm giác bình yên của vùng đất này ngay từ lần đầu đặt chân đến.

Tìm về vùng đất thiêng

Không chỉ mang đến những trải nghiệm mới lạ về văn hoá và con người ở vùng đất đó, du lịch tâm linh còn mang lại những giá trị tinh thần, nuôi dưỡng tâm hồn cho du khách thập phương.

Những công trình văn hóa tôn giáo ấn tượng, tiếng chuông chùa, khung cảnh bình yên và không kém phần linh thiêng ở Côn Đảo khiến tâm hồn du khách trở nên thanh tịnh, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, Côn Đảo còn được Chính phủ công nhận là khu di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia. Quần đảo có di tích nhà tù hơn 100 năm lịch sử, được du khách trong và ngoài nước quan tâm. Bên cạnh đó, bề dày lịch sử cách mạng cũng giúp Côn Đảo phát triển du lịch tâm linh.

Nhà tù Côn Đảo từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”. Ảnh: Ngọc Nhi.

Đến với Côn Đảo, du khách không thể bỏ qua nghĩa trang Hàng Dương, nơi an nghỉ của Võ Thị Sáu, Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong cùng hàng nghìn mộ liệt sĩ khác.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách rất tin vào sự linh thiêng của vị nữ anh hùng này. Mọi người thường đến đây dâng lễ để cầu bình an, tài lộc, sức khỏe,...

Trước dịch, nghĩa trang Hàng Dương luôn tấp nập người ra người vào ngay cả lúc nửa đêm vì nhiều người cho rằng đây là giờ thiêng. Hiện tại, để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh, giờ hoạt động và viếng thăm đã có sự thay đổi. Du khách nên hỏi thăm người dân địa phương trước khi đến.

Chùa Núi Một hay còn gọi là Vân Sơn Tự cũng là một trong những điểm đến tâm linh ở Côn Đảo. Đây là ngôi chùa duy nhất trên địa bàn nên không chỉ thu hút du khách thập phương mà còn có giá trị tinh thần đặc biệt với các Phật tử ở đây.

Bao quanh chùa Vân Sơn là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ: hướng Nam là núi rừng xanh bạt ngàn, hướng Đông là vịnh Côn Sơn trong xanh và hướng Bắc là cánh đồng sen An Hải. Khi viếng thăm chùa, du khách sẽ được thưởng thức món nước hạt é mát lạnh do các sư pha. Bên cạnh đó, bạn còn có thể xin vòng đeo tay ở chùa để cầu may mắn, an lành.

Ngoài ra, ở Côn Đảo còn có một số điểm đến linh thiêng khác như miếu Bà Phi Yến, chùa Quan Thế Âm, Thích Ca Phật Đài,... Nếu không có nhiều thời gian, du khách có thể lựa chọn một số địa điểm chính ở trên đảo.

Du lịch Côn Đảo không chỉ có khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên nơi đây. Điểm đến này còn đặc biệt phù hợp với những du khách muốn du lịch tâm linh bởi sau chuyến đi, bạn sẽ nhận được các giá trị đặc biệt về mặt tinh thần và có tác động tích cực đến việc nuôi dưỡng tâm hồn.