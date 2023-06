Con Cưng ‘rẽ sóng’, khai trương hai Super Store tại Cà Mau và TP.HCM

Sau khi trung tâm mua sắm "all in one" cho mẹ và bé Super Center đầu tiên ra mắt ở TP.HCM năm 2022, chưa đầy 1,5 năm, tổng số siêu thị mô hình mới của Con Cưng cán đích 16.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ đối mặt thử thách kép, vào quý I năm nay, Con Cưng lập “hat-trick” trong kênh bán lẻ mẹ và bé, đồng thời tiếp tục chiến lược nhân rộng mô hình Super Store và Super Center. Con Cưng - “ngựa không dừng vó” Con Cưng đang tiếp tục chứng minh vị thế nổi bật ở kênh bán lẻ mẹ và bé, xét về cả tốc độ mở chuỗi lẫn doanh thu. Theo kế hoạch, vào đầu tháng 7, Con Cưng sẽ khai trương tiếp một Super Store tại Cà Mau để tạo điều kiện mua sắm và trải nghiệm tốt hơn cho các gia đình bỉm sữa ở cực Nam Tổ quốc. Cùng thời điểm, chuỗi mẹ và bé trình làng một Super Store tại TP.HCM. Tiếp nối thành công của Super Center tại TP.HCM và Đà Nẵng, Con Cưng sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này tại các tỉnh thành lớn như Vĩnh Long, Cần Thơ, Đà Lạt, Trà Vinh… thời gian tới. Việc khai trương hai Super Store cùng lúc đưa tổng số cửa hàng theo mô hình mới của chuỗi mẹ và bé chính thức cán đích 16. Không gian mua sắm rộng rãi, đa dạng sản phẩm của Con Cưng Super Store và Super Center. Xét về số lượng, so sánh tương quan giữa quý I/2023 và quý I/2022, số lượng cửa hàng của Con Cưng tăng 25,6%. Tính đến hết 3 tháng đầu năm, Con Cưng “ngựa không dừng vó”, cán đích hơn 700 cửa hàng. Với động thái mới nhất, Con Cưng tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường mẹ và bé về số lượng cửa hàng lẫn tốc độ mở rộng chuỗi. Động thái tăng số lượng cửa hàng, cũng như nhân rộng mô hình Super Store, Super Center từ Con Cưng là thông tin đáng chú ý với thị trường bán lẻ, đặc biệt kênh bán lẻ mẹ và bé, trong bối cảnh ngành này đang gặp nhiều khó khăn. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy tốc độ tăng về quy mô theo giá hiện hành của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm nay đạt 12,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng về lượng theo giá so sánh chỉ đạt 8,3%, tương đương mức tăng của cùng kỳ năm 2018. Nền kinh tế khó khăn chung, hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong năm 2023 điêu đứng “lan” đến kênh bán lẻ mẹ và bé, thuộc ngành hàng tã, sữa. Dữ liệu kênh bán lẻ mẹ và bé từ NielsenIQ tính đến hết quý I cho thấy nhóm sữa bột cho trẻ em giảm 22,1%, tã giảm 7,9% so với cùng kỳ. Trong bức tranh chung ảm đạm, Con Cưng - chuỗi cửa hàng dẫn đầu kênh mẹ và bé tại Việt Nam - trở thành điểm sáng hiếm hoi. Tính riêng quý I, doanh thu bình quân mặt hàng thiết yếu tại Con Cưng vẫn giữ tỷ lệ tăng trưởng 2 chữ số. Trong đó, dẫn đầu là 2 nhóm hàng sữa bột pha sẵn và thực phẩm chức năng, vitamin với tỷ lệ tăng trưởng tương ứng 71% và 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Con Cưng “rẽ sóng”, vững vàng dẫn dắt kênh bán lẻ mẹ và bé. Với mức tăng trưởng này, Con Cưng tiếp tục dẫn dắt kênh mẹ và bé với thị phần “áp đảo”: 56,8% sữa bột, 78,8% sữa bột pha sẵn và 71,4% tã trẻ em. Đáng chú ý, thực phẩm chức năng vươn lên trở thành ngành hàng mới nổi bật của Con Cưng, với doanh thu quý I tăng 63% so với cùng kỳ. Bí mật đằng sau sự “rẽ sóng, ngược dòng” của Con Cưng 9h một ngày cuối tuần tháng 6, bên trong tổ hợp rộng hơn 1.000 m2 - Con Cưng Super Center (quận 1, TP.HCM) - nhiều gia đình mua sắm đồ dùng cho cả nhà. Trên tầng cao, những cặp vợ chồng trẻ ngồi nhâm nhi thức uống, trò chuyện trong lúc quan sát con khám phá không gian khu vui chơi thoáng rộng. “Mọi trải nghiệm tại đây từ mua sắm, vui chơi đến thưởng thức đồ uống đều được ‘may đo’ theo nhu cầu từng thành viên. Vừa nhâm nhi cà phê, tôi vừa quan sát con chơi, chờ vợ mua sắm ở tầng dưới”, anh Quốc Hùng (34 tuổi, quận 3, TP.HCM) chia sẻ. Xuôi về phía quận 5, khoảng 8h sáng cùng ngày, chị Bích Trâm (25 tuổi, quận 5, TP.HCM) bắt đầu mở app Con Cưng để đặt một số vật dụng thiết yếu cho con gái. Từ năm 2021, chị Trâm có thói quen “order” mọi sản phẩm trên app hoặc website của Con Cưng. Hệ thống mẹ và bé có hệ thống đặt - giao hàng rất thuận tiện, với thời gian giao hàng trung bình chỉ 20-30 phút. Trong những đợt giãn cách xã hội, hay lúc gia đình đi chơi xa và “lười” mang đồ đạc lỉnh kỉnh, dịch vụ này càng trở nên hữu ích. Để giữ chân những khách hàng trung thành như anh Quốc Hùng, chị Bích Trâm cũng như gần 9 triệu gia đình Việt, Con Cưng có chiến lược tiếp cận toàn diện, bài bản. “Vẽ chân dung khách hàng”, “bám theo nhu cầu người mua” là cụm từ mà đại diện Con Cưng dùng để lý giải về thành tích của chuỗi mẹ và bé trong quý I năm nay, cũng như hơn một thập kỷ gắn bó với bố mẹ Việt. Qua phác thảo chân dung khách hàng hiện đại, Con Cưng định vị các đặc điểm: Am hiểu môi trường số, thích trải nghiệm dịch vụ cá nhân hóa, đề cao sự tiện dụng và thời gian giao nhận. Tập hợp dữ liệu từ các điểm chạm, Con Cưng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng thông qua việc phát triển ứng dụng tích hợp “tất cả trong một”, giao hàng nhanh trong vòng 1 giờ tại các tỉnh thành lớn. Sau khi ra mắt, dịch vụ này được người tiêu dùng đánh giá cao, giúp tỷ lệ doanh thu kênh online của Con Cưng tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội chiếm trên 25%. Ngoài cung cấp đa dạng chủng loại hàng hóa với nhiều phân khúc sản phẩm - từ dòng phổ thông đến cao cấp - đáp ứng mọi nhu cầu các tệp khách hàng, hệ thống mẹ và bé phối hợp đối tác mở rộng hệ sinh thái, cung cấp dịch vụ bảo hiểm, giáo dục, xét nghiệm gene... “Case study đáng chú ý là thực phẩm chức năng với mức tăng hơn 63% so với thời điểm quý I/2022. Nắm bắt ‘key’ chăm sóc sức khỏe hậu dịch, đồng thời hiểu rõ nhu cầu của bố mẹ về việc nâng cao đề kháng cho con, chúng tôi liên tục đa dạng mặt hàng thực phẩm chức năng với nguồn gốc uy tín, giúp phụ huynh có nơi mua sắm không băn khoăn về chất lượng”, đại diện Con Cưng nhấn mạnh. Nhận thấy nhóm người tiêu dùng trẻ không chỉ xem cửa hàng là nơi mua sắm, mà còn như không gian xã hội (social hubs), có thể ngồi lại trò chuyện và nhâm nhi đồ uống, Con Cưng ra đời mô hình Super Center và Super Store nhằm đáp ứng toàn vẹn trải nghiệm cho khách hàng. Không chỉ bán hàng, nơi đây là không gian để khách hàng tương tác, trải nghiệm sản phẩm, tham khảo ý kiến từ nhân viên tư vấn, khu vui chơi cho bé và thưởng thức đồ uống cho bố mẹ... Kiên định với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, giữ giá bán ổn định, tăng khuyến mại là giải pháp Con Cưng đẩy mạnh và duy trì sức mua. Đồng hành cùng ba mẹ trong giai đoạn kinh tế nhiều biến động, hàng tháng, Con Cưng đều tung ra nhiều chương trình khuyến mại rộng hấp dẫn. Gần nhất là chương trình “Biển quà 60 tỷ”, nhận nhiều phản hồi tích cực tại các điểm bán trên toàn quốc. Không chỉ nói về mình - yếu tố “nhân hòa” - đại diện Con Cưng thừa nhận “thiên thời, địa lợi” là lý do khách quan để thương hiệu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng mặt hàng tã sữa trong kênh bán lẻ mẹ và bé. Nhìn về thực tế, 2023 (Quý Mão) và 2024 (Giáp Thìn) là năm đẹp để gia đình đón chào thành viên mới. Điều này phần nào lý giải cho việc từ tháng cuối trong quý I, các ngành hàng tã, sữa bột của Con Cưng đã ghi nhận sự bứt tốc đáng chú ý. “Cùng với chính sách kích cầu của Chính phủ và giải pháp tích cực từ cơ quan quản lý, sức mua bắt đầu có dấu hiệu khả quan hơn trong quý II. ‘Đường dài mới biết ngựa hay’, vượt qua khó khăn trước mắt, các nhà bán lẻ có thể đặt hy vọng vào sự hồi phục ổn định hơn vào những tháng cuối năm”, đại diện Con Cưng nhận định.