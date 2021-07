Con Cưng, Guardian, Vinshop sẽ bán rau củ và thịt đông lạnh tại TP.HCM

Từ 16/7, các chuỗi cửa hàng này sẽ đưa mặt hàng rau củ và hàng đông lạnh vào bán tại các cửa hàng đang hoạt động ở TP.HCM.

Chiều 15/7, tại buổi họp trực tuyến với UBND TP.HCM, Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết từ ngày 16/7, nhiều điểm bán thực phẩm bổ sung sẽ chính thức khởi động, sử dụng cửa hàng hiện có của đơn vị đang hoạt động.

Theo đó, 150 điểm bán của Con Cưng - chuỗi cửa hàng cho em bé và mẹ bầu, 65 điểm bán của Guardian - chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng sức khỏe, sắp đẹp và hệ thống Vinshop sẽ đưa mặt hàng rau củ và hàng đông lạnh vào bán tại các cửa hàng ở TP.HCM.

Ngoài ra, Sở Công Thương TP còn huy động 7 công ty logistics hoạt động độc lập với các điểm bán này với công suất 1.000 tấn để hạ nhiệt giá thực phẩm của chợ truyền thống.

Bên cạnh đó, ông Vũ cho biết đơn vị cũng đã làm việc với Tiki, Lazada, Sendo để thống nhất bán rau, củ quả trên sàn thương mại điện tử và sử dụng chính kho hàng của các đơn vị này.

Từ 16/7, chuỗi của hàng mẹ bầu & em bé này sẽ bán rau, củ và thực phẩm đông lạnh. Ảnh: Lê Quân.

Đại diện Sở Công Thương cũng cho biết đã làm việc với các quận, huyện đánh giá để mở lại các chợ truyền thống có đủ điều kiện phòng chống dịch. Các chợ sẽ hoạt động theo mô hình tự quản.

Theo đó lực lượng phụ nữ, thanh niên sẽ tham gia giám sát hoạt động của chợ, theo mô hình giảm thiểu tối đa sạp chợ, thực hiện 5K, bổ sung màn chắn... Đồng thời có thể hướng dẫn tiểu thương bán hàng đồng giá, không giao dịch lâu.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đưa dần chợ có đủ điều kiện chống dịch hoạt động để giúp người dân có thu nhập trung bình và thu nhập thấp có điều kiện tiếp cận nguồn rau củ quả", ông Vũ nói thêm.

Ngoài ra, ông Bùi Tá Hoàng Vũ cũng cho biết Sở Công Thương đã làm việc với TP Thủ Đức, huyện Hóc Môn để khai thác các khu vực gần chợ đầu mối thực hiện trung chuyển hàng hóa.

"Đến nay đã đưa vào hoạt động điểm trung chuyển chợ Thủ Đức được 3 ngày, tiếp nhận 100 tấn rau củ quả/ngày từ các địa phương đổ về", ông nói.

Theo Giám đốc Sở Công Thương, trước khi thực hiện Chỉ thị 16, mỗi ngày người dân thành phố cần 7.000 tấn thực phẩm gồm rau, củ, trái cây, thịt gia súc, gia cầm. Khi 3 chợ đầu mối dừng hoạt động, việc cung ứng gặp khó khăn, sản lượng thông qua các chợ đầu mối chỉ đạt 2.700 tấn, sụt giảm hơn 50%.

Hiện, Sở đã huy động các siêu thị nâng quy mô, năng lực cung ứng từ 1.130 tấn lên 2.465 tấn nhưng so với nhu cầu của người dân vẫn thiếu hụt khoảng 1.000 tấn rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống...

Từ ngày 1/7, đơn vị cũng đã huy động các doanh nghiệp logistics, thương mại. So với lượng hàng trước khi thực hiện Chỉ thị 16 vẫn có sự thiếu hụt nhất định do khó khăn về luân chuyển, giao thông, thời gian, chi phí gia tăng và tâm lý do các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội tác động lên người dân...

Đồng thời tại cuộc họp, Giám đốc Sở Công Thương cũng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường xử lý, xử phạt những người gom hàng để bán lại trục lợi.