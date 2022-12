Cơn ác mộng của phụ huynh có con lên TikTok

Nghiên cứu từ Anh cho thấy thuật toán đề xuất của TikTok đẩy nội dung tự làm hại bản thân và chứng rối loạn ăn uống đến cả các tài khoản dưới 18 tuổi, theo Guardian.

Nguồn cấp dữ liệu của TikTok tràn ngập các nội dung có hại, có thể tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên. Ảnh: AdobeStock.

Mới đây, Trung tâm đối phó sự căm ghét kỹ thuật số (CCDH, Anh) đã thực hiện nghiên cứu, trong đó thiết lập các tài khoản TikTok ở Mỹ, Anh, Canada và Australia, đăng ký với độ tuổi 13 - độ tuổi tối thiểu để tham gia dịch vụ.

CCDH đã tạo ra các tài khoản, mô phỏng hai nhóm người dùng “tiêu chuẩn” và “dễ bị tổn thương”. Dựa trên phản ánh những người dùng mạng xã hội tìm kiếm nội dung về chứng rối loạn ăn uống thường chọn tên tài khoản có chứa từ ngữ liên quan, các tài khoản “dễ bị tổn thương” được tạo có chứa thuật ngữ “giảm cân” trong tên.

Đầy rẫy video ăn kiêng nguy hiểm

Nhóm nghiên cứu dừng lại ngắn ở các video có hình ảnh về cơ thể, rối loạn ăn uống và sức khỏe tâm thần, đồng thời cũng bấm yêu thích video. Quá trình này diễn ra trong khoảng thời gian 30 phút sau khi thiết lập tài khoản, nhằm cố gắng nắm bắt hiệu quả của thuật toán TikTok đề xuất nội dung cho người dùng.

Kết quả, nghiên cứu phát hiện ra TikTok đề xuất các video chứa nội dung bao gồm chế độ ăn kiêng nguy hiểm, ủng hộ việc tự làm hại bản thân và lãng mạn hóa hành vi tự tử cho những người dùng quan tâm nội dung đó, ngay cả khi họ đăng ký với tư cách dưới 18 tuổi.

Trên các tài khoản "tiêu chuẩn", nội dung về tự sát tiếp tục xuất hiện trong vòng gần 3 phút, nội dung về chứng rối loạn ăn uống được hiển thị trong vòng 8 phút.

Ông Imran Ahmed, CEO CCDH, nhận định kết quả trên là cơn ác mộng đối với phụ huynh. Nguồn cấp dữ liệu của TikTok tràn ngập các nội dung có hại, có thể tác động tích lũy đến sự hiểu biết của trẻ về thế giới xung quanh cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng.

CCDH cho biết phần lớn các video về sức khỏe tâm thần được hiển thị cho các tài khoản "tiêu chuẩn" thông qua mục For You - cách chính mà người dùng TikTok sử dụng ứng dụng, bao gồm cả những ai chia sẻ sự lo lắng và bất an của họ.

Báo cáo cũng chỉ ra các video về hình ảnh cơ thể gây hại hơn đối với trẻ. Các tài khoản đăng ký dành cho trẻ em 13 tuổi có thể dễ dàng xem các video quảng cáo đồ uống giảm cân và phẫu thuật làm nhỏ bụng. Một loạt video hoạt hình xuất hiện trong các tài khoản "tiêu chuẩn", có âm thanh nói rằng “Tôi đã bỏ đói bản thân vì bạn" nhận hơn 100.000 lượt thích.

CCDH cho biết cứ 206 giây, các tài khoản lại được xem các video tự làm hại bản thân hoặc rối loạn ăn uống.

Tài khoản "dễ bị tổn thương" gặp nhiều video nguy hiểm hơn

Đối với các tài khoản "dễ bị tổn thương", các video liên quan đến hình ảnh cơ thể, sức khỏe tâm thần và rối loạn ăn uống nhiều gấp 3 lần so với các tài khoản "tiêu chuẩn". Các tài khoản này cũng nhận được số đề xuất về những video liên quan đến tự làm hại bản thân và tự tử nhiều gấp 12 lần so với các tài khoản “tiêu chuẩn”.

Nội dung được đề xuất cũng cực đoan hơn với các tài khoản “dễ bị tổn thương”, gồm cả các cách tự làm hại bản thân và những người trẻ tuổi thảo luận về kế hoạch tự sát.

Theo CCDH, cứ 27 giây lại có một video liên quan đến sức khỏe tâm thần hoặc hình ảnh cơ thể được hiển thị. Song, nội dung chủ yếu của các video này lại đề cập đến sự lo lắng, bất an và tình trạng sức khỏe tâm thần, thay vì phân biệt rõ ràng các video có nội dung tích cực, như chỉ dẫn cách phục hồi.

TikTok đề xuất các video chứa nội dung tiêu cực như tự làm hại bản thân, hành vi tự tử cho các tài khoản dưới 18 tuổi. Ảnh: Dreamstime.

Người phát ngôn TikTok khẳng định nghiên cứu của CCDH không phản ánh trải nghiệm hoặc thói quen xem của người dùng ứng dụng này trong đời thực.



“Chúng tôi thường xuyên tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế, loại bỏ các hành vi vi phạm chính sách và cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên hỗ trợ cho bất kỳ ai có nhu cầu. Lưu ý, các nội dung được kích hoạt khác nhau giữa các cá nhân”, đại diện TikTok nói. Nguyên tắc của TikTok là cấm nội dung khuyến khích hành vi có thể dẫn đến tự tử và tự làm hại bản thân, cũng như tài liệu khuyến khích hành vi hoặc thói quen ăn uống không lành mạnh.

Trong khi đó, dự luật An toàn trực tuyến của Anh đề xuất yêu cầu các mạng xã hội có hành động chống lại cái gọi là nội dung “hợp pháp nhưng có hại” được hiển thị cho trẻ em.