Còn 73.000 vé tàu các ngày cao điểm Tết Quý Mão

Sau 20 ngày mở bán, số lượng vé tàu Tết còn khoảng 73.000. Trong đó, giai đoạn trước Tết chiều từ TP.HCM đi Hà Nội còn khoảng 19.000 chỗ.

Ngày 17/11, trao đổi với Zing, đại diện Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sau 20 ngày mở bán vé tàu Tết, đến nay số lượng vé còn khoảng 73.000 chỗ.

Cụ thể, giai đoạn trước Tết, chiều từ TP.HCM đi Hà Nội còn khoảng 19.000 chỗ (trong đó khoảng 13.000 vé chính, 6.000 vé ghế phụ). Chủ yếu các vé đi các ngày 12-14/1 (21-23 tháng Chạp) và 19-21/1 (28-30 tháng Chạp).

Giai đoạn sau Tết, chiều từ Hà Nội đi TP.HCM còn khoảng 54.000 chỗ. Các vé tàu chủ yếu từ ngày 22/1 đến 5/2 (nhằm 1-15 tháng Giêng).

Trong khi đó, Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ chạy thêm 15 đoàn từ ga Sài Gòn đi Nha Trang, Diêu Trì, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế và ngược lại trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán vào các ngày 20-25/1 (nhằm 29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng). Dự kiến các đoàn tàu đáp ứng thêm 8.000 chỗ.

Kể từ ngày 18/11, tàu SE21/22 trên tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng và ngược lại sẽ được tổ chức chạy lại và có khoảng 10% số chỗ để bán giảm 30% giá vé trong tháng này.

Ngoài ra, các chính sách giảm giá cho tàu SE21/22 đang được áp dụng cho các đối tượng chính sách xã hội; giảm 5-40% khi mua vé khứ hồi, tập thể, mua xa ngày; khách mua vé trọn phòng, trọn toa cũng được giảm 10-15%.

Sau hơn 20 ngày mở bán, số lượng vé tàu Tết còn khoảng 73.000 ghế trống. Ảnh: Y Kiện.

Nhiều chương trình khuyến mãi của ngành đường sắt trong dịp Tết như giảm giá cho người hưởng chính sách xã hội, công đoàn; giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi, đặc biệt sinh viên được giảm 20%.

Theo đại diện các công ty, giá vé Tết năm nay tăng 4% so với năm ngoái do giá nhiên liệu tăng khoảng 27% so với cùng kỳ.

Cao điểm mùa Tết, ngành đường sắt khuyến cáo khách hàng không mua vé qua trung gian hay chợ đen, mạo danh nhân viên đường sắt. Khi mua vé và đi tàu, hành khách cần mang theo giấy tờ tùy thân có thông tin trùng khớp với thẻ lên tàu.