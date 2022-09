Còn 2 nạn nhân vụ cháy karaoke An Phú chưa được nhận diện

Sau 5 ngày xảy ra hỏa hoạn tại quán karaoke An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), lực lượng chức năng đã xác minh được danh tính 30/32 nạn nhân.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết đến chiều 11/9, đã có 30 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú được xác minh danh tính và bàn giao cho người thân mai táng. Hai nạn nhân còn lại đang được lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Xe cứu thương được đưa đến quán karaoke vận chuyển thi thể nạn nhân rời đi. Ảnh: A.H.

Trong số 17 người bị thương trong vụ cháy, có 15 người được xuất viện về nhà, 2 người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo Công an tỉnh bình Dương, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đứng tên kinh doanh từ 2016. Đến năm 2021, ông Xuân cho ông Phạm Quốc Khải (33 tuổi, quê Hậu Giang) thuê lại.

Cơ sở này được thiết kế 3 tầng, có 29 phòng hát. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lửa bùng lên tại tầng 2. Sau khi xảy ra vụ cháy, cảnh sát đã dập lửa, đưa được 22 người thoát ra ngoài an toàn.

Vụ cháy khiến 32 nạn nhân tử vong trong các tầng và được cảnh sát lần lượt tìm thấy. 17 người bị thương do tự thoát ra ngoài.

Trước đó, tối 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), bốc cháy ngùn ngụt.

Do lửa cháy ở khu vực lầu 2 của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương.

Hỏa hoạn đã khiến 32 người mắc kẹt trong các tầng của quán karaoke, thiệt mạng. Một nạn nhân khác nhảy từ lầu cao xuống đất bị chấn thương sọ não, tử vong tại bệnh viện.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do chập điện.

Nạn nhân vụ cháy quán karaoke: Hối tiếc vì không đưa được bạn ra cùng Được thăm hỏi, chị Kiều Nhi, nhân viên quán karaoke An Phú nghẹn ngào: "Điều hối tiếc nhất là không cùng đưa mọi người ra ngoài an toàn như mình".