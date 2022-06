Cơm tấm sườn cọng cô Tài

Món mắc và “làm nên thương hiệu” của quán là cơm sườn cọng nướng.

Tuy "ở đậu" vỉa hè nhưng dĩa cơm tấm cô Tài lại thuộc "phân khúc" nhà giàu. Giá cả ở đây mắc gấp rưỡi so với các quán khác mà người ăn vẫn đông có lẽ bởi thấy dĩa cơm đáng đồng tiền bát gạo. Quán nức danh quận 10 hơn 20 năm nay.

Đến giao lộ Nguyễn Tri Phương - Ba tháng Hai là thấy khói bay mịt mù từ quán. Món mắc và "làm nên thương hiệu" của quán là cơm sườn cọng nướng. Cọng sườn ở đây vang danh trong giới cơm tấm TP.HCM bởi size khủng và mùi vị hấp dẫn. Một phần sườn có khi lên đến gần 200 g. Sườn được ướp trước 12 tiếng nên nước sốt thấm sâu vào phần thịt.

Ngoài ra, nhờ không bị vị ngọt lấn át như kiểu ướp truyền thống, cũng không lạm dụng ngũ vị hương hay mật ong, cơm tấm sườn quán cô Tài luôn có sự khác biệt, lôi kéo khách trở lại.

Đĩa cơm tấm sườn cọng không bị vị ngọt lấn át như kiểu ướp truyền thống.

Cây sườn to như thế nên cách nướng sườn của quán cũng rất khéo léo để vừa chín mà không khô bên trong, không khét bên ngoài. Sườn được nướng trực tiếp trên than hồng, nhiệt to nhưng tuyệt nhiên không có lửa ngọn. Khi chín, sườn óng lên màu nâu đỏ hấp dẫn.

Ở đây, cô Tài - chủ quán - chủ trương nướng sườn cho tới, chấp nhận miếng thịt bị teo tóp nhưng có được độ giòn của mỡ và thịt. Cái thú ăn sườn ở đây là cắn trúng miếng mỡ giòn vừa mượt miệng vừa có cảm giác sảng khoái. Thịt ba rọi được nướng kỳ công trên lửa than đến khi nổ da nhằm cho khách cảm nhận được độ giòn của miếng sườn khi ăn. Nướng kiểu này, thịt bị rút đi đáng kể nhưng dân sành ăn lại ưng.

Trong vòng một buổi tối, quán nướng hơn 100 kg thịt. Quán đắt khách nên sườn luôn được nướng nóng. Lúc dọn lên cho khách, thịt còn giòn tươi, thơm nức.

Ba món chủ lực của quán là sườn cọng, sườn cốt lết, ba rọi nướng. Ăn kèm sườn nướng là phần đồ chua gồm rau muống, cà rốt, củ cải giòn sựt. Vị chua ngọt của món ăn kèm này hòa hợp hoàn hảo với sườn cây đậm vị. Vì miếng sườn quá nổi bật nên nước mắm của quán chỉ vừa tới, mang tính chất bổ trợ. Nhiều khách còn không dùng mỡ hành hay nước mắm vì độ mặn, vị béo đã được phần sườn "gánh" hết.

Đã có sườn là chủ đạo, các món khác của quán (chả cá chiên, chà bông cá, thịt kho trứng, xíu mại, lạp xưởng…) cũng được tiết chế. Món bì ở đây có cảm giác hơi khô nhưng khi ăn, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận vị trộn thấm, mượt mà. Chả trứng của quán không nướng mà hấp. Miếng chả kết dính vừa, ăn còn độ ướt, mềm mịn. Đặc biệt, miếng chả gồm thịt và tôm nên vị rất độc đáo. Ăn kèm cơm sườn còn có khổ qua dồn thịt, canh cải chua...