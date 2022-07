Colosmulti 100 và 100 Plus hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh

Với thành phần chứa sữa non của bò, Colosmulti 100 và 100 Plus bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Sữa non là loại sữa được tiết ra trong 48-72 giờ đầu tiên sau khi sinh nở. Đây là loại sữa mang nhiều dưỡng chất và hỗ trợ tăng cường đề kháng cho bé. Hiện nay, nhiều sản phẩm sữa chứa thành phần sữa non của bò, có thể hỗ trợ bé tăng cường hấp thu dưỡng chất và đề kháng. Có thể kể đến sản phẩm Colos Multi 100 và 100 Plus.

Thành phần sữa non trong Colos Multi 100 và 100 Plus được lấy từ bò trong 2 ngày đầu tiên sau khi sinh nở. Toàn bộ dưỡng chất của sữa được bảo toàn tối đa nhờ công nghệ khử trùng tiên tiến của Mỹ. Hàm lượng sữa non trong một hộp sữa lên tới 49.000 mg. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có thành phần bổ dưỡng như IgG, IgA, lactoferrin, lactium, FOS, 2’FL - HMO, MCT, canxi, natri, protein...

Thực phẩm bổ sung Colos Multi 100.

Colos Multi 100 và 100 Plus phù hợp với trẻ gặp các tình trạng còi xương, chậm tăng cân. Ngoài ra, sản phẩm có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng trẻ bị đầy bụng, hệ tiêu hóa kém, đi ngoài phân sống hoặc tiêu chảy.

Để sử dụng, mẹ pha với nước và giữ ở nhiệt độ 38-40 độ C. Mẹ có thể kết hợp thực phẩm bổ sung này với cháo hoặc súp cho bé để tăng thêm hương vị, bé ăn ngon miệng hơn. Nên sử dụng sản phẩm 2-3 lần một ngày, mỗi lần dùng 1-2 gói.

Colos Multi 100 Plus bổ sung dưỡng chất và các khoáng chất cần thiết cho bé.

Colos Multi 100 Plus và 100 chứa lactoferrin hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời bổ sung các bào tử lợi khuẩn bacillus clausii và bacillus subtilis. Các lợi khuẩn này hỗ trợ cải thiện tình trạng bé đi ngoài phân sống hoặc bị tiêu chảy. Những kháng thể trong sản phẩm hỗ trợ bảo vệ hệ tiêu hóa trước vi khuẩn có hại, giúp bé khỏe mạnh ít ốm vặt.

Colos Multi 100 và 100 Plus cung cấp canxi hữu cơ, tốt cho phát triển chiều cao.

Việc kết hợp sử dụng thực phẩm bổ sung chứa sữa non trong khẩu phần ăn hàng ngày của bé đã trở nên quen thuộc với nhiều mẹ. Với Colos Multi 100 và 100 Plus, bé có bạn đồng hành hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hệ khung xương chắc khỏe.