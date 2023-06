Colombia nhấn chìm đại diện châu Âu tại U20 World Cup

Sau hiệp một phung phí nhiều cơ hội, U20 Colombia chỉ cần chưa đầy nửa thời gian hiệp đấu thứ hai để giải quyết Slovakia.

Phút 48 và 50, Oscar Cortes, Yaser Asprilla lần lượt ghi bàn giúp Colombia vượt lên dẫn 2-0. Bàn thua liên tiếp khiến hàng thủ đại diện châu Âu vỡ vụn. Hậu quả, họ phải nhận thêm hai bàn thua khi hiệp hai diễn ra chưa đầy 20 phút.

Phút 52, U20 Colombia pressing ấn tượng để mở ra một đợt tấn công. Tomas Angel Gutierrez tung cú sút hiểm hóc từ sát vạch 16,5 m, buộc thủ môn Adam Danko vào lưới nhặt bóng lần thứ 3.

11 phút sau, Gutierrez lại ghi dấu ấn với pha đột phá và dứt điểm tung lưới Slovakia từ góc hẹp. Cầu thủ sinh năm 2003 hoàn tất cú đúp, đồng thời giúp Colombia dập tắt mọi hy vọng của Slovakia.

Nỗ lực muộn màng chỉ giúp đại diện châu Âu có bàn danh dự được ghi bởi cầu thủ sinh năm 2003, Timotej Jambor, ở phút 87. Tuy nhiên, Colombia đã tái lập cách biệt 4 bàn sau pha dứt điểm dễ dàng của Cortes ở phút 90+4.

Colombia thắng thuyết phục để trở thành đội tuyển Nam Mỹ thứ hai góp mặt ở tứ kết World Cup sau Brazil. Đối thủ của Gutierrez cùng đồng đội là đội thắng ở cặp đấu giữa Anh và Italy.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019