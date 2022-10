Collagen DHC có ưu điểm gì?

DHC Collagen Beauty 7000 Plus đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng và hot TikToker. Đâu là yếu tố giúp sản phẩm ghi điểm trong lòng người tiêu dùng?

Từ tuổi 25 trở đi, hàm lượng collagen trong cơ thể có thể giảm 1-1,5%/năm. Con số này tăng dần mỗi năm khiến làn da trở nên khô sạm. Càng có tuổi, tốc độ tổng hợp và sản sinh collagen suy giảm đáng kể. Vì vậy việc bổ sung collagen trở thành nhu cầu thiết yếu. Tại Việt Nam, collagen DHC là dòng sản phẩm được yêu thích.

Collagen DHC có gì đặc biệt?

Tại Việt Nam, các sản phẩm của DHC trải rộng từ dưỡng da đến thực phẩm bổ sung. Trong đó, DHC Collagen Beauty 7000 Plus ghi điểm nhờ hàm lượng collagen peptide lên đến 7.000 mg.

Collagen dạng nước của DHC chứa collagen peptide chiết xuất từ da cá biển.

Nằm trong nhóm sản phẩm có chứa hàm lượng collagen peptide cao trên thị trường hiện nay, DHC được người tiêu dùng quan tâm, tìm hiểu cách sử dụng lẫn công dụng.

Hàm lượng collagen peptide đến 7.000 mg

Collagen chiếm đến 25% tổng lượng protein, 70% cấu trúc của da, đóng vai trò như “chất keo” kết nối tế bào, giữ cho làn da săn chắc và mịn màng. Tuy nhiên, càng có tuổi, khả năng tự sản xuất collagen càng giảm.

Collagen đóng vai trò quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh.

Trung bình mỗi năm có 1-1,5% lượng collagen tự nhiên bị mất đi, phần còn lại có thể không đủ đáp ứng nhu cầu của tế bào da. Điều này dẫn đến tình trạng sạm nám, chảy xệ, hình thành nếp nhăn. Chưa kể, thói quen dùng thiết bị điện tử, thức khuya, ăn uống thiếu chất có thể gây đứt gãy các sợi liên kết collagen, đẩy nhanh tốc độ lão hóa da.

Thực tế, nhu cầu bổ sung collagen của mỗi người khác nhau, tùy độ tuổi, cơ địa và môi trường sống. Hàm lượng 7.000 mg collagen peptide là vừa đủ để bổ sung từ tuổi 25, phù hợp để duy trì sử dụng trong thời gian dài.

Ca sĩ Tóc Tiên thường xuyên sử dụng DHC Collagen Beauty 7000 Plus.

Chọn collagen peptide hay collagen từ da heo?

Để tiết kiệm chi phí, nhiều người bổ sung thực phẩm giàu collagen như da heo. Tuy nhiên, collagen trong da heo thường không ổn định. Sau khi được chế biến, lượng collagen này có thể bị chuyển hóa và tổng hợp thành chất khác. Nếu duy trì mỗi ngày, người dùng có thể gặp tình trạng thừa cân, dễ béo phì.

Trong khi đó, các sản phẩm bổ sung collagen thủy phân, chiết xuất từ da cá biển có kích thước phân tử nhỏ, độ tập trung dưỡng chất cao, tinh khiết. Nhờ đó, cơ thể dễ dàng hấp thụ hơn.

Collagen peptide chiết xuất từ cá giúp cơ thể dễ hấp thụ hơn.

Bổ sung quá nhiều collagen DHC có gây béo phì, nổi mụn?

Trong các loại collagen thủy phân, hàm lượng hydroxyproline, axit amin, proline và glycine cao gấp nhiều lần so với các loại protein khác. Tuy nhiên, collagen peptide không chứa nhiều calo nên không gây tăng cân sau khi hấp thu vào cơ thể.

Trái lại, collagen hỗ trợ tăng cường các bó cơ trong quá trình luyện tập. Vì vậy, dù không thể tự đốt cháy chất béo, collagen có thể hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ thông qua việc luyện tập thể thao.

Collagen hỗ trợ duy trì cơ thể khỏe mạnh, vóc dáng săn chắc.

Trong mỗi chai DHC Collagen Beauty 7000 Plus có chứa vitamin C, HA, citruline. Không chỉ cung cấp hàm lượng collagen cần thiết, sản phẩm còn có công dụng chống oxy hóa, tăng độ đàn hồi và làm đẹp da. Trên thực tế, việc bổ sung collagen peptide trong thời gian dài không gây hại mà có thể mang đến kết quả bền vững. Đây là lý do phái đẹp nên bổ sung collagen để duy trì cơ thể khỏe mạnh cùng vẻ ngoài rạng rỡ.