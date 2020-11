Colin Firth góp mặt trong phim chuyển thể từ truyện tranh Trung Quốc

Ngôi sao người Anh sẽ góp mặt trong phim hài hành động chuyển thể từ “Zombie Brother”, bộ truyện tranh ăn khách của Trung Quốc.

Global Times đưa tin nam diễn viên Colin Firth sẽ tham gia dự án điện ảnh với tên tạm đặt New York Will Eat You Alive. Phim do Todd Strauss-Schulson đạo diễn. Ông là nhà làm phim người Mỹ nổi tiếng với phim hài kinh dị The Final Girls (2015) và phim hài tình cảm Isn’t It Romantic (2019).

Hòa trộn giữa thể loại phiêu lưu hài hước với yếu tố kinh dị viễn tưởng, New York Will Eat You Alive kể câu chuyện về một nhóm người New York tìm cách sống sót khi đại dịch xác sống bùng phát.

Phim do Tencent Pictures, STXfilms và Channing Tatum hợp tác sản xuất. Kịch bản phim được Alex Rubens, một trong các biên kịch của Keanu (2016), chấp bút.

Hình ảnh Colin Firth trong bộ phim Kingsman (2014). Ảnh: 20th Century Fox.

Nguyên tác New York Will Eat You Alive là bộ truyện tranh Zombie Brother của tác giả Trung Quốc có bút danh Seven Degrees of Fish. Trên nền tảng đọc truyện tranh trực tuyến của Tencent, Zombie Brother được đông đảo độc giả yêu mến với hơn 28 tỷ lượt xem từ năm 2011 tới 2020. Bản chuyển thể hoạt hình của tác phẩm cũng thu về 3,7 tỷ lượt xem.

“Từ The King’s Speech tới Kingsman, Colin luôn thể hiện diễn xuất ở tầm Oscar”, Adam Fogelson, chủ tịch hãng STXfilms Motion Picture Group nói về quyết định lựa chọn Colin Firth vào New York Will Eat You Alive.

“Chúng tôi rất vui mừng khi được tái ngộ Colin Firth trong New York Will Eat You Alive. Firth sẽ đảm nhận một vai diễn giúp anh thể hiện được nét hài hước vui nhộn trong diễn xuất”, Fogelson bổ sung.

Colin Firth được biết đến qua vai diễn trong Pride and Prejudice (1995), chùm phim Bridget Jones Diary, The King’s Speech (2010), Kingsman (2014)… Ông từng chiến thắng tại Lễ trao giải Oscar và BAFTA. Trên màn ảnh, Colin Firth nổi tiếng với hình ảnh quý ông lịch lãm và khiếu hài hước độc đáo.