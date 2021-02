Colin Farrell cạo trọc đầu khi quay ‘The Batman’

Nam diễn viên xuất hiện tại Los Angeles với cái đầu đã cạo trọc. Anh chuẩn bị trở lại phim trường "The Batman".

Daily Mail đưa tin Colin Farrell đã có những thay đổi kinh ngạc về ngoại hình khi thủ vai tay phản diện Oswald Cobblepot/The Penguin trong bộ phim The Batman (2022). Vừa qua, nam diễn viên 44 tuổi xuất hiện bên ngoài nhà riêng tại Los Angeles (Mỹ) với cái đầu mới cạo.

Chùm ảnh Colin Farrell với cái đầu trọc được đăng tải ngày 2/2. Ảnh: Daily Mail.

Farrell dự kiến thực hiện các cảnh quay của mình trong The Batman suốt tháng 2. Sau đó, nam diễn viên có thể trở về Anh vào tháng 3 sau khi kết thúc công việc.

Tháng 8/2020, khi trailer đầu tiên của The Batman được công bố, Colin Farrell khiến khán giả ngỡ ngàng vì ngoại hình già nua, phát tướng khi thủ vai Penguin. Tháng 11/2020, Farrell cũng xuất hiện trên phim trường The Batman tại Liverpool (Anh), sau nhiều lần đoàn phim phải thay đổi địa điểm quay.

Colin Farrell trong tạo hình The Penguin. Ảnh: Crawshaw.

The Batman có sự góp mặt của Colin Farrell trong vai phản diện The Penguin, còn Robert Pattinson thủ vai chính Batman.

Một số gương mặt khác tham gia bộ phim có John Turturro trong vai Carmine Falcone, Peter Sarsgaard vai Gil Colson, Zoe Kravitz vai Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano vai Edward Nashton/The Riddler, Andy Serkis vai Alfred Pennyworth...

The Batman do Matt Reeves làm đạo diễn từ kịch bản do ông, Peter Craig và Mattson Tomlin chấp bút.

Theo kế hoạch mới nhất, phim dự kiến ra mắt khán giả từ 4/3/2022.