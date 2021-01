Cole Sprouse không muốn tiếp tục ‘The Suite Life of Zack & Cody’

Nam diễn viên khẳng định anh sẽ không tham gia kế hoạch làm lại loạt phim ăn khách một thời trên Disney Channel.

Tờ People đưa tin trong lần xuất hiện mới đây trên chương trình The Drew Barrymore Show, Cole Sprouse bày tỏ góc nhìn cá nhân về sự trở lại của series Sex and the City, cũng như phủ nhận thông tin sitcom The Suite Life được làm mới.

“Làm mới một tựa phim là công việc mạo hiểm, chị biết mà? Bản phim gốc thành công một thuở giờ đã yên vị trên chiếc đĩa vàng mang tên hoài niệm. Khi người ta quay lại và cố hiện đại hóa nó, tác phẩm mới rất có thể sẽ mất kết nối với cộng đồng người hâm mộ trước kia. Do đó, đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm”, sao nhí một thời của Disney phát biểu.

Cole Sprouse và K.J. Apa trong Riverdale (2017-). Ảnh: Warner Bró.

Nam diễn viên 28 tuổi tiết lộ với người dẫn chương trình Drew Barrymore: “Em thường xuyên được hỏi liệu mình và Dylan có định thực hiện bản làm lại của Suite Life hay không. Thường em sẽ đáp luôn là ‘Không. Chắc chắn không’”.

Thay vì đau đáu chuyện quá khứ, Sprouse đang ấp ủ nhiều dự án trong tương lai. Song song với diễn xuất, những năm trở lại đây, anh tập trung phát triển sự nghiệp nhiếp ảnh.

Cole Sprouse tiết lộ mình đã bắt đầu công việc nhiếp ảnh chuyên nghiệp trong khoảng thời gian theo học ngành khảo cổ tại Đại học New York.

“Em đã học một vài lớp nhiếp ảnh khi còn ngồi ghế giảng đường. Em cũng biết mình sẽ di chuyển liên tục khi theo đuổi ngành khảo cổ. Do đó, em bắt đầu đem máy ảnh theo khi đi đây đi đó”, Sprouse cho biết.

Tiếp đến, anh quyết định biến sở thích thành công việc bằng cách liên hệ với tạp chí Traveler của Condé Nast để bán tác phẩm.

“Em nói em sẽ không lấy tiền… Những lần đầu, em không được trả nhuận - chuyện muôn thuở của giới thực tập sinh không công ở New York. Em không nhận được đồng nào trong suốt năm đầu tiên, và giờ em có một công việc khá được”, ngôi sao kể lại.

Cole Sprouse và Drew Barrymore cũng dành thời gian để nói về người đồng nghiệp Adam Sandler. Sprouse và Sandler cùng góp mặt trong bộ phim Big Daddy (1999). Anh cho biết mình và Sandler đã nối lại liên lạc từ sự kiện ra mắt phim Uncut Gems (2019).

“Chúng em dành khoảng một tiếng rưỡi sau bữa tiệc ra mắt bộ phim để hồi tưởng kỷ niệm về Big Daddy, cũng như cảm giác của em khi đóng bộ phim ấy năm lên 6”, Sprouse nói.

Sáu năm sau lần xuất hiện trong Big Daddy, Cole Sprouse và người anh em sinh đôi - Dylan Sprouse - cùng thủ vai chính trong sitcom The Suite Life of Zack & Cody. Phim phát sóng trên Disney Channel từ năm 2005 tới 2008.