CoinMarketCap bị tố đăng địa chỉ ví Shiba giả mạo

Đội ngũ lập trình Shiba Inu cảnh báo nhà đầu tư không nên giao dịch với 3 địa chỉ ví trên nhằm tránh bị mất tiền.

Sự kiện được quan tâm nhất trên Twitter vài ngày qua là tranh cãi giữa đội ngũ phát hành meme coin Shiba Inu (SHIB) nổi tiếng và trang dữ liệu tiền mã hóa CoinMarketCap.

Các kỹ sư tại SHIB tố cáo CoinMarketCap, trang thông tin tiền mã hóa nổi tiếng đăng 3 địa chỉ ví không thuộc quyền sở hữu của đội ngũ phát hành Shiba Inu.

Hình ảnh đội ngũ Shiba Inu đăng tải trên Twitter. Ảnh: Twitter.

3 tài khoản trên được CoinMarketCap giới thiệu là địa chỉ ví dùng để mua SHIB trên các sàn giao dịch phi tập trung ở 3 mạng lưới blockchain khác nhau là hệ sinh thái Binance (BNB), Solana (SOL) và Terra Luna (LUNA). Nhà đầu tư khi kết nối với các hệ sinh thái khác nhau sẽ sử dụng địa chỉ ví dành riêng cho nền tảng đó để mua Shiba Inu.

Đội ngũ Shiba Inu thông báo trên Twitter vào sáng 14/1 rằng các địa chỉ ví trên không an toàn và nhà đầu tư có thể mất tiền khi giao dịch với 3 tài khoản này. Họ cũng cho biết CoinMarketCap đã từ chối liên lạc với tổ chức Shiba Inu để cập nhật thông tin. Thông báo này đã có 22.200 lượt tương tác và hơn 2.000 bình luận.

Tối 14/1, đội ngũ CoinMarketCap đã đáp trả rằng các địa chỉ ví được họ niêm yết là các tài khoản hỗ trợ cho việc chuyển token qua các mạng lưới blockchain khác nhau (wormhole address).

Trang dữ liệu này chia sẻ thêm rằng đội ngũ Shiba Inu không liên lạc với CoinMarketCap qua các kênh chính thức. Đội ngũ CoinMarketCap cho biết đang trao đổi với phía Shiba Inu để làm sáng tỏ mọi hiểu lầm giữa 2 bên.

CoinMarketCap đáp trả. Ảnh: Twitter.

Shytoshi Kusama, tình nguyện viên làm quản lý dự án Shiba Inu không bình luận về sự kiện trên. Tuy nhiên, lập trình viên này đã chia sẻ một tweet của người dùng khác với nội dung đả kích. “Nếu bạn đăng tải các địa chỉ ví lừa đảo lên trên trang chủ, bạn nên hủy niêm yết SHIB. Điều đó ít nhất giúp các bạn không đồng lõa với tội phạm”, Shytoshi chia sẻ trên Twitter.

Shiba Inu là memecoin nổi tiếng với mức giá biến động chóng mặt trong năm vừa qua. Tháng 12/2021, nền tảng hỏi đáp Ask The Doctor đã nộp đơn kiện Shytoshi Kusama do vị quản lý này có lời nói bôi nhọ, xúc phạm và đe dọa sẽ lật tẩy danh tính thật của Shytoshi.

Đồng tiền số này vừa tăng trưởng 16% vào hôm 13/1 khi có thông tin SHIB sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch truyền thống Robinhood.