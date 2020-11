Cố vấn ông Trump: Chuyển giao sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien hứa hẹn “quá trình chuyển giao chuyên nghiệp” cho ông Joe Biden - bình luận rõ ràng nhất về kết quả bầu cử từ một quan chức của ông Trump.

“Nếu cặp Biden - Harris được xác định là người chiến thắng - rõ ràng tình hình trông có vẻ như vậy - Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ có quá trình chuyển giao rất chuyên nghiệp. Không có gì phải bàn cãi về điều đó”, ông O’Brien nói, theo AP. “Phía họ cũng sẽ có những người rất chuyên nghiệp tiếp quản nhiệm vụ”.

Tuy vậy, ông O’Brien dường như vẫn coi kết quả bầu cử là chưa chắc chắn, nhắc tới các vụ kiện của ông Trump, dù rằng các vụ kiện đều chưa đưa ra cơ sở và đang bị thẩm phán nhiều nơi bác bỏ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien. Ảnh: New York Times.

Ông O’Brien cho rằng việc chuyển giao bị trì hoãn như hiện tại chưa phải là quá muộn, nhắc đến năm 2000 khi quá trình này bị chậm vài tuần do tranh cãi Bush - Gore. “Tôi nhớ lại Bush - Gore, chuyển giao không bắt đầu cho đến giữa tháng 12, ngay cả vậy mà vẫn hoàn thành”, ông nói, theo New York Times.

Ủy ban đặc biệt của Quốc hội nghiên cứu bài học từ vụ khủng bố 11/9 kết luận rằng việc chuyển giao bị trì hoãn 36 ngày vào năm 2000 “đã ngăn cản chính quyền mới tuyển chọn, kiểm tra lý lịch, và xin Thượng viện phê chuẩn đối với các quan chức chủ chốt” - dẫn đến các lỗ hổng an ninh quốc gia liên quan tới vụ 11/9.

Cố vấn của ông Biden cũng bất bình về việc ông Trump có những thay đổi nhân sự cấp cao phụ trách an ninh quốc gia trong những tuần cuối nhiệm kỳ, thay thế bằng các nhân vật ít kinh nghiệm hơn nhưng thân với ông Trump.

Chẳng hạn, việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper được cho là không hợp lý về chuyên môn, mà chỉ do ông Esper từng khẳng định không nên dùng quân đội trấn áp biểu tình.

Kể từ khi thất bại cuộc bầu cử ngày 3/11, Tổng thống Trump vẫn phủ nhận kết quả và liên tục đưa ra những cáo buộc sai sự thật, không có căn cứ trên Twitter.

Chưa có bằng chứng nào về gian lận diện rộng ở hòm phiếu. Các quan chức bầu cử từ cả hai đảng đều khẳng định cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ, không có gian lận, và các quan sát viên quốc tế cũng khẳng định như vậy.

Ngoài ra, một liên minh các quan chức chịu trách nhiệm về an ninh bầu cử trên toàn quốc đã bác bỏ tuyên bố sai sự thật của ông Trump và các đảng viên Cộng hòa về gian lận bầu cử.

"Cuộc bầu cử ngày 3/11 diễn ra an toàn nhất trong lịch sử Mỹ", họ nói trong một thông cáo hôm 12/11, theo AFP. Tuyên bố được đưa ra bởi Hội đồng Điều phối Chính phủ về Hạ tầng Bầu cử, một nhóm bảo trợ công - tư trực thuộc Cơ quan An ninh Mạng và An ninh Hạ tầng (CISA), cơ quan an ninh bầu cử sơ bộ liên bang.