Cổ Thiên Lạc, Lưu Đức Hoa thảm bại khi tái xuất

Vài năm trở lại đây, Trương Nghệ Mưu bị đánh giá xuống tay. Phim do ông sản xuất không đủ sức cạnh tranh với phim thương mại thị trường, màu sắc và nội dung cũng bị chê nhàm chán, thiếu điểm nhấn dù vẫn giữ được chất nghệ thuật trong điện ảnh. Năm 2020, One Second chỉ thu về 20 triệu USD - con số khá thấp so với các bộ phim trước đây và lép vế hơn rất nhiều so với các dự án khác của điện ảnh Trung Quốc hiện tại. Trước đây, vị đạo diễn danh tiếng từng cân bằng rất tốt yếu tố thương mại và nghệ thuật như Anh hùng (2002), Thập diện mai phục (2004), Tử chiến trường thành (2016) hay Vô ảnh (2018).