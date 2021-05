Cổ Thiên Lạc lại đóng phim hài nhảm

Bộ phim đề tài chống dịch Covid-19 "Luôn có tình yêu trong cách ly" quy tụ dàn diễn viên hùng hậu của Hong Kong. Tuy nhiên, kịch bản bị chê nhảm, nhiều sạn.

Ngày 30/5, trang QQ đưa tin Luôn có tình yêu trong cách ly có sự góp mặt của Cổ Thiên Lạc, Thành Long, Tăng Chí Vỹ. Song, danh tiếng của phim không tốt.

Theo QQ, bộ phim lấy bối cảnh một khách sạn bị cách ly 14 ngày. Khách trong đó đủ mọi thành phần giai cấp, tính cách, tạo nên những xung đột tưởng chừng khó có thể hòa giải. Tuy nhiên, sau 14 ngày bị cô lập, họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn.

Các nghệ sĩ Hong Kong chung sức trong phim. Doanh thu của tác phẩm dành để ủng hộ việc chống dịch. Ảnh: QQ.

Lượng nhân vật của Luôn có tình yêu trong cách ly (All U Need Is Love) đồ sộ. Hàng chục nghệ sĩ Hong Kong góp mặt trong bộ phim công ích này, do đó nhiều diễn viên chỉ có thời lượng xuất hiện ngắn ngủi, không đủ để tạo dấu ấn với khán giả.

Tình tiết trong phim nhiều cảnh sai sót, khoa trương. Ngay đầu phim một người bị nghi nhiễm dịch bệnh viêm phổi đáp xuống máy bay. Tuy nhiên, người này và cả cảnh sát, nhân viên sân bay đều không đeo khẩu trang, điều này không sát với thực tế.

Sự chuyển biến của kịch bản cũng gượng gạo vì thiếu thời lượng. Hai vợ chồng vốn không hợp nhau, do kết hôn nhờ mai mối, lại quay sang yêu đương nồng thắm. Trương Trí Lâm, Trương Kế Thông là hai nhân vật đối đầu đang tìm cách hạ gục đối phương cũng nhanh chóng trở thành anh em thân thiết.

Phim có nhiều tình tiết gây cười gượng gạo. Ảnh: QQ.

Nhà sản xuất xây dựng tác phẩm theo phong cách hành động - hài hước. Các nhân vật thậm chí còn mang bom nổ, đua xe trong thời gian cách ly. Tổng thể, phim mang lại cảm giác hài nhảm và không có nhiều chi tiết liên quan đến dịch bệnh.

Hiện tại, trên trang đánh giá Douban, Luôn có tình yêu trong cách ly nhận được số điểm khiêm tốn là 4,3/10 với 26,7% khán giả chấm 1 sao, 40,3% chấm 2 sao.

Thực tế, phim có sự tham gia của 7 Ảnh đế nổi tiếng xứ Hương Cảng như Cổ Thiên Lạc, Ngô Trấn Vũ, Lâm Gia Đống, Trương Chí Lâm, Tăng Chí Vỹ, Thành Long, Lương Gia Huy, cùng nhiều nghệ sĩ là Trần Gia Nhạc, Dư An An, Lục Vĩnh, Tô Lệ San, Trương Kế Thông, Viên Phú Hoa, Trương Đạt Minh, Lý Xán Sâm, Hàn Mã Lợi, La Lan, Trịnh Tắc Sĩ, Khương Hạo Văn, Lưu Tâm Du, Châu Tú Na, Nguyên Thu... Song, hàng chục tài năng đặt cạnh nhau lại không thể tạo ra một tác phẩm tốt.

Một cảnh của Thành Long trong phim. Ảnh: QQ.

Luôn có tình yêu trong cách ly do Cổ Thiên Lạc kêu gọi sản xuất, Hiệp hội Nghệ sĩ Biểu diễn Hong Kong và Hiệp hội Công nhân Điện ảnh Hong Kong khởi xướng. Hơn 10 công ty điện ảnh góp sức. Các nghệ sĩ chỉ nhận thù lao tượng trưng hoặc không nhận tiền. Phim phân ra 3 tổ quay, chỉ trong 15 ngày đã hoàn thành tác phẩm.